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AB'den teknoloji firmalarına uyarı: 1 saat içerisinde silin!

Avrupa Birliği (AB), sanal platformlarda faaliyet gösteren teknoloji firmalarından terörle ilgili içerikleri 1 saat içerisinde kaldırmalarını talep etti

01 Mart 2018, Perşembe 18:38
AB'den teknoloji firmalarına uyarı: 1 saat içerisinde silin!
AB Komisyonu, teknoloji şirketlerinin sanal platformlardaki nefret içeriğiyle etkili mücadele etmelerine yönelik tavsiyeler içeren bir açıklama yayınladı.


ŞEFFAF DAVRANMALARI İSTENDİ


Açıklamada, AB'nin internet firmalarından yasa dışı içerikleri hızla belirlemeleri, yasal mercilerle iş birliğini artırmaları ve vatandaşlara karşı daha şeffaf davranmaları istendi.

Terörle ilgili içeriklerin Avrupalılar için öncelikli bir güvenlik konusu olduğuna dikkati çekilen açıklamada, sanal ortamda terörle ilgili içeriklerin en fazla zararı ilk saatlerinde verdiklerine vurgu yapıldı.


1 SAAT İÇERİSİNDE KALDIRMALARI İSTENDİ


Açıklamada, teknoloji şirketlerinden terörle ilgili içerikleri kural olarak 1 saat içerisinde kaldırmaları çağrısında bulunuldu.

 AB Komisyonu'nun tavsiyelerinin uygulanmasını denetleyeceği belirtilen açıklamada, gerekli görülürse bu konuda hukuki düzenleme yapılabileceği de belirtildi.


AB KOMİSYONU DAHA ÖNCE KILAVUZ YAYINLAMIŞTI


AB Komisyonu, Google,YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook gibi internet platformlarından yasa dışı içerikleri daha hızlı belirlemelerini ve kaldırmalarını talep eden bir kılavuz yayınlamıştı.


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