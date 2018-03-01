AB'den teknoloji firmalarına uyarı: 1 saat içerisinde silin!

AB Komisyonu, teknoloji şirketlerinin sanal platformlardaki nefret içeriğiyle etkili mücadele etmelerine yönelik tavsiyeler içeren bir açıklama yayınladı.
ŞEFFAF DAVRANMALARI İSTENDİ
Açıklamada, AB'nin internet firmalarından yasa dışı içerikleri hızla belirlemeleri, yasal mercilerle iş birliğini artırmaları ve vatandaşlara karşı daha şeffaf davranmaları istendi.
Terörle ilgili içeriklerin Avrupalılar için öncelikli bir güvenlik konusu olduğuna dikkati çekilen açıklamada, sanal ortamda terörle ilgili içeriklerin en fazla zararı ilk saatlerinde verdiklerine vurgu yapıldı.
1 SAAT İÇERİSİNDE KALDIRMALARI İSTENDİ
Açıklamada, teknoloji şirketlerinden terörle ilgili içerikleri kural olarak 1 saat içerisinde kaldırmaları çağrısında bulunuldu.
AB Komisyonu'nun tavsiyelerinin uygulanmasını denetleyeceği belirtilen açıklamada, gerekli görülürse bu konuda hukuki düzenleme yapılabileceği de belirtildi.
AB KOMİSYONU DAHA ÖNCE KILAVUZ YAYINLAMIŞTI
AB Komisyonu, Google,YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook gibi internet platformlarından yasa dışı içerikleri daha hızlı belirlemelerini ve kaldırmalarını talep eden bir kılavuz yayınlamıştı.
Gizem Yetil