AB'den teknoloji firmalarına uyarı: 1 saat içerisinde silin!



ŞEFFAF DAVRANMALARI İSTENDİ



1 SAAT İÇERİSİNDE KALDIRMALARI İSTENDİ



AB KOMİSYONU DAHA ÖNCE KILAVUZ YAYINLAMIŞTI

Gizem Yetil

AB Komisyonu, teknoloji şirketlerinin sanal platformlardaki nefret içeriğiyle etkili mücadele etmelerine yönelik tavsiyeler içeren bir açıklama yayınladı.Açıklamada, AB'nin internet firmalarından yasa dışı içerikleri hızla belirlemeleri, yasal mercilerle iş birliğini artırmaları ve vatandaşlara karşı daha şeffaf davranmaları istendi.Terörle ilgili içeriklerin Avrupalılar için öncelikli bir güvenlik konusu olduğuna dikkati çekilen açıklamada, sanal ortamda terörle ilgili içeriklerin en fazla zararı ilk saatlerinde verdiklerine vurgu yapıldı.Açıklamada, teknoloji şirketlerinden terörle ilgili içerikleri kural olarak 1 saat içerisinde kaldırmaları çağrısında bulunuldu.AB Komisyonu'nun tavsiyelerinin uygulanmasını denetleyeceği belirtilen açıklamada, gerekli görülürse bu konuda hukuki düzenleme yapılabileceği de belirtildi.AB Komisyonu, Google,YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook gibi internet platformlarından yasa dışı içerikleri daha hızlı belirlemelerini ve kaldırmalarını talep eden bir kılavuz yayınlamıştı.