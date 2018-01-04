AB'den Türkiye açıklaması

Serap Belovacıklı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, günlük basın toplantısında, Türkiye ile güvenlikten göçe kadar birçok alanda stratejik iş birliğine önem verdiklerini belirtti.AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Andreeva, "Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu yönde devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.