AB Dönem Başkanı Bulgaristan oldu

Bulgaristan, 1 Ocak itibarıyla devraldığı AB Konseyi Dönem Başkanlığını 30 Haziran 2018'e kadar yürütecek

AB Dönem Başkanı Bulgaristan oldu
Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını 1 Ocak itibarıyla devraldı.

Estonya'dan devraldığı AB Dönem Başkanlığını 30 Haziran 2018'e kadar yürütecek olan Bulgaristan'ın programına göre, AB'de ekonomi ve sosyal uyum konularına öncelik verilecek. Ayrıca, AB içerisinde ekonomik ve parasal birliğin daha fazla derinleştirilmesi hedeflenecek.

Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bir başka öncelikli konu olacak. AB'nin dış sınırlarının güvenliğinin artırılması, daha etkin bir göç yönetimi ve üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin uygulanması sağlanacak.
 

Batı Balkanlar


Batı Balkanlar'daki aday ülkelerin katılım reformları desteklenecek ve bölge ülkelerine daha fazla destek verilecek.

Dijital ekonomi ve bu alandaki işgücünün geliştirilmesi öncelikli bir başlık olacak.
 

Türkiye'yle iş birliği


Türkiye ile diyalog ve iş birliği yakın biçimde sürdürülecek. Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının tam olarak uygulanması desteklenecek. Türkiye ve Batı Balkan ülkeleriyle terörle mücadele konusunda iş birliğine özellikle önem verilecek.
 

Dönem başkanlığı
 

AB Konseyi Dönem Başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

2018'in ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı görevini Avusturya devralacak.

AA
Belçika ve Hollanda arasında toprak takası

Belçika ve Hollanda arasında toprak takası
Evlendikten 18 saat sonra öldü...

Evlendikten 18 saat sonra öldü...
ABD'de 2018'in ilk silahlı saldırısı

ABD'de 2018'in ilk silahlı saldırısı
Dünya devinin CEO'su ve ailesi uçak kazasında öldü!

Dünya devinin CEO'su ve ailesi uçak kazasında öldü!
Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit

Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit
Arabada cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Arabada cinsel ilişkiye giren genç kız öldü
İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle

İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle
Ruhani protestolar hakkında ilk kez konuştu

Ruhani protestolar hakkında ilk kez konuştu
Kanada'da üşüyen penguenler kapalı alanlara alındı 

Kanada'da üşüyen penguenler kapalı alanlara alındı 
Hastalığını hiçe sayarak sevdiği kadınla evlendi

Hastalığını hiçe sayarak sevdiği kadınla evlendi
ABD'de silahlı çatışma!

ABD'de silahlı çatışma!