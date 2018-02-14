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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'dan Türkiye açıklaması

Reuters'ın son dakika haberine göre, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye-Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerilimle ilgili konuştu. Juncker, 'Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyoruz' dedi.

14 Şubat 2018, Çarşamba 17:45
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'dan Türkiye açıklaması
Kıbrıs, İtalyan ENI şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini belirtmiş, bu olay üzerine Ankara-Atina hakkında yeni bir kriz ortaya çıkmıştı.

ENI sözcüsü önceki gün yaptığı açıklamada, Saipem 12000 sondaj gemisinin Kıbrıs adasının güneybatısından, güneydoğusunda bir noktaya hareket ettiğini ancak Türk donanmasına bağlı gemilerce durdurularak gideceği bölgede askeri tatbikat sürdüğü için geri dönmesinin istendiğini söylemişti. 

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, Türkiye'nin gemiyi engellemekle uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve 'gerekli önlemleri alacaklarını' söyledi ancak ayrıntı vermedi.


AB DEVREYE GİRDİ


Yaşananlar üzerine, AB Türkiye'ye cuma gününden bu yana Türk savaş gemileri tarafından uygulanan ablukayı sona erdirme çağrısı yaptı. 

 AB Türkiye'ye, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmalarını engelleme amacıyla Türk savaş gemileri tarafından oluşturulan ablukayı sona erdirme çağrısında bulundu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Ankara hükümetini pazartesi günü "Kıbrıs'ın toprak egemenliğine saygılı olmaya" çağırdı. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades'le pazartesi akşamı telefonda görüşen Tusk, "tehditlere ve iyi komşuluğa zarar veren tüm davranışlara karşı mesafe alınması" gerektiğini söyledi.

Bugün ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye-Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerilimle ilgili konuştu. Juncker, 'Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyoruz' dedi.


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