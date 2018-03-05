AB terör içeriklerinin 1 saatte silinmesini şart koştu

'1 SAAT ÇOK KISA BİR SÜRE'



'ŞİRKETLER GÖNÜLLÜ SANSÜRE ZORLANIYOR'

Can Hakman

i, internet devrelerine verdiği ültimatom ileiçeriğinin, aksi taktirde Avrupa Birliği genelinde geçerli olacak yeni yasalarla karşı karşıya kalma riskini göze almaları gerektiğini açıkladı.Avrupa Komisyonu, Perşembe günü şirketler ve AB ülkeleri için bir dizi tavsiye yayımladı. Bu tavsiyeler, terör içeriğinden nefret ve şiddete teşvike, çocuk cinsel istismarından sahte ürünler ve telif hakkı ihlaline kadar bütün yasal olmayan internet içerikleriyle ilgili.Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada “Terör içeriğinin en zararlı olduğu zamanın çevrimiçi ortamda paylaşıldıktan sonraki 1 saat olduğunu göz önünde bulundurursak, bütün şirketlerin bu tür içerikleri bir saat içinde silmeleri gerekiyor.” dedi. Komisyon geçtiğimiz yıl yaptığı çağrıyla Facebook, Twitter ve Alphabet gibi sosyal medya şirketlerinin terör propagandası ve nefret söylemlerini tespit etmek, engellemek ve silmek için çeşitli araçlar geliştirmelerini talep etmişti.Google ve Facebook gibi şirketler adına konuşan Avrupa Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Derneği, terör içeriğinin kaldırılması için 1 saatin çok az olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada “Bu kadar kısıtlı bir zaman dilimi, içerik silmeyle bağlantılı asıl zorlukları göz önünde bulundurmuyor ve barındırma hizmeti sağlayıcılarının şikayet edilen bütün içerikleri incelemeden kaldırmasına sebep olacaktır.” ifadelerine yer verildi.Avrupa Komisyonu, yaptığı açıklamada şirketlerin yasal olmayan içeriklerle başa çıkma konusunda kilit rol oynadığının altını çizdi. Alınması gereken önlemler arasında, terör içeriğini otomatik olarak tespit edecek araçlar kullanmak var. Avrupa Komisyonu Güvenlik Birliği delegesi Julian King “Bu gayet mümkün bir şey. Hatta şu anda bunu uygulayan birkaç platform var.” dedi. Komisyon büyük platformların küçük platformlara yardımcı olmasını istiyor. Böylece bir platformda istenmeyen içeriğin başka bir platforma geçmesi önlenecek.AB’nin çevrimiçi terör içeriğiyle ilgili talebinin yerine getirilmesi için şirketlere üç ay süre verildi. Düzenleyici, şirketlerin hareketlerine bağlı olarak yeni kanunlar çıkarmayı ve ek önlemler almayı düşünüyor.Dijital Tek Pazardan sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip “Çevrimiçi platformlar insanların bilgiye erişim kapısı haline gelmeye başladı. Bu yüzden platformların kullanıcılarına güvenli bir ortam sunma sorumluluğu var. Terör propagandası ve vatandaşlarımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden diğer yasal olmayan içeriklere karşı daha hızlı şekilde tepki vermeliyiz.” diyor.dunyahalleri.com'un aktarıdığına göre dijital haklar grubu EDRi ise yaptığı bir açıklamada “Avrupa Birliği yeni kurallardan kaçınmanın yollarını arıyor ve internet devlerini ‘gönüllü’ sansüre zorluyor.” dedi.