AB’ye köprü oldu

Tamamı yerli sermaye ile kurulan kargo ve lojistik şirketi Azure Grup, iç savaş ve terör nedeniyle Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelere giremeyen Avrupalı şirketlerin can simidi oldu. Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Irak Bagdat’ta ilk kuruluşumuzu 1982 yılında yaparak faaliyetlere başladık.“Irak’ta Irak Expres Cargo , İran’da da İran Expres Cargo adıyla yüzde 100 Türk sermayesiyle ilk Türk kargo firmalarını Azure Grup olarak biz kurduk. Irak’a motorkurye sistemini biz götürdük. Irak ve Iran’daki insanların Türkiye’deki online alışveriş sitelerinden almış oldukları ürünleri kapı teslimatı ve tahsilatlı gönderi yaparak bu ülkelerde yine bir ilki gerçekleştirdik. Suriye’de de 1979 yılından bugüne faaliyetteyiz.O yüzden savaş ve teröre rağmen oradaki aşiretler ve devletlerle olan iyi ilişkilerimiz faaliyetlerimize de yansıyor. Ortadoğu’da giremediğimiz ve teslimat yapamadığımı bölge yok. Dünya’nın en büyük şirketlerine bu bölgelerde hizmet veriyoruz” diye konuştu.Erkan Gül Türkiye’de kapıdan kapıya teslimatı başlatan ilk şirket olacaklarına da dikkat çekerek, “Şu an yurt dışında adresten, adrese hem bireysel hem de kurumsal teslimat yapan bir Türk şirketi yok.Bu anlamda da Azure Grup ilk oldu. IOS ve Android uygulamalarından indirilecek ‘bikargo’ programı ile herkesin çok kolayca sipariş girişi yapabileceği bir uygulama yaptık.Kapınızdan ister bir zarf, ister tonlarca ağırlıkta bir gönderiyi alıp yurtiçi ya da yurtdışında istediğiniz bir adrese teslim ediyoruz. Bu yeni girişim sayesinde Türk taşımacılık sektörünü bir adım daha öteye taşımış olduk” açıklamasında bulundu.Çin’den başlayarak Gürcistan ve Türkiye üzerinden İngiltere’ye kadar gidecek İpekyolu Demiryolu Projesi’nde hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Erkan Gül şu bilfileri verdi:“Demiryolları Kars’tan itibaren Rus sistemi raylarla döşeniyor. Kars’tan itibaren Avrupa’da ise Türkiye’deki gibi raylar kullanılıyor. O yüzden Hem Kars’ta hem de İstanbul Anadolu yakasında 50 milyon dolarlık yatırımla 2 aktarma istasyonu kuruyoruz.Çin’den Avrupa güzergahına 100 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşiyor. İpekyolu projesi hayata geçtiğinde orta koridor dediğimiz Türkiye’nin sınırları içerisinden geçecek olan bu hatta minimum yüzde 45’inin Türkiye’nin eline geçeceğini hesaplıyoruz.”Körfez ve Arap ülkeleri ile son dönemde yaşanan siyasi olayların ekonomiye yansımasını da değerlendiren Gül, “Azure Grup olarak Katar’ın en büyük 5 Ailesinden bir tanesi ile birlikte Katar Doha Merkezli AzureMana adı altında yeni bir şirket ve yatırım fonu da kurduk ve şu an bu fon aracılığı ile 5 milyar dolarlık bir Katar sermayesi ile Türkiye – Katar arasında çok yoğun bir ticari birliği başlatmış bulunuyoruz.Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temasları sonrası Türkiye’ye yönelik yatırım taleplerinde olağanüstü bir artış var.Gelecek yatırımlar büyük ailelerin Türkiye’de gayrimenkul ve şirket satınalmaları, gıda , inşaat malzemeleri olmak üzere bir çok farklı sektöre de bu yatırımların süreceğini söyleyebiliriz” sözlerinde bulundu.