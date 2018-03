ABank'ın ismi değişti, tabelalar kaldırıldı

TÜM TABELALAR DEĞİŞTİ

Adem Özdoğan

Türkiye’de 26 yıldır faaliyet gösteren eski adıyla ABank, 2016 yılı sonunda Katar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemli finans kurumlarından biri olan The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline geldi. Bu süreçte kurumsal kimliği de yenilenen banka, artık Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek.Bankanın yenilenme ve geleceğe yönelik stratejilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Alternatif Bank Genel Müdürü Gür, bankanın 2018 yılını önemli bir gelişme ile karşıladığını belirterek, 3 yıllık verimli bir ortaklığın ardından Katar’ın ilk özel bankası The Commercial Bank’ın güçlü sermaye yapısı ve uluslararası saygınlığı ile kendi bankalarının 26 yıllık birikimiyle birleştirerek yeni bir dönüşüm projesinin ilk meyvesini bugün aldıklarını kaydetti.Kaan Gür, “Biz bundan sonra yolumuza Alternatif Bank olarak devam edeceğiz.” diyerek, tüm şubelerde tabelaları değiştirdiklerini söyledi.2017 yılında başarılı bir yıl geçirdiklerini anlatan Gür, şunları aktardı:“Bankamızın finansal sonuçlarına bakarsak 2017 faaliyet döneminde konsolide verilerimize göre aktif büyüklüğümüzü bir önceki seneye göre yüzde 18,2 artırarak 20,8 milyar liraya ulaştık. Öz kaynaklarımız artmaya devam ediyor. Geçen yıl öz kaynaklarda yüzde 33’lük artış sağladık. 1,7 milyar liralık öz kaynak büyüktüğüne ulaştık.2017’de bilançomuzu geliştirmemimizin yanı sıra temel faaliyetimiz ve amacımız olan müşterilerimizin büyümesine destek verecek fonlama tarafında ciddi anlamda bir hareket oldu. 14,6 milyar lira toplam kredi büyüklüğüne ulaştık. Bu reel ekonomiye vermiş olduğumuz önemin bir göstergesi. Bunu yaparken fonlama kaynağında mevduatı ön planda tuttuk, yüzde 28’e yakın büyüme ile 11,2 milyar lira mevduat büyüklüğüne ulaştık. Toplam pasifler içinde mevduatın payı yaklaşık yüzde 54.”Gür, sürdürülebilir büyüme hedeflerine nasıl devam edeceklerinin önemine işaret ederek, “Bunun için sermaye artışı kritik çünkü reel ekonomiyi desteklerken sadece mevduat ve diğer fonlama kaynakları değil, asıl öz sermayenin gücünü göstermek lazım. Bu konuda The Commercial Bank’ın desteğini hissettik ve 210 milyon liralık sermaye artışı gerçekleşti. Bu tabii güvenin kanıtı.” diye konuştu."ABANK ÇOK KAFA KARIŞTIRIYORDU"Bir gazetecinin, ABank’ın Alternatif Bank’a dönüşümüne ilişkin soru üzerine Gür, bir değişimin öncüsü olduklarını belirterek, “ABank çok kafa karıştırıyordu, bunu biz de biliyoruz. Farklı markalarla iç içe geçiyordu. Kendi kimliğimizi doğru ifade etmeye ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla önemli bir değişiklikle hem yönetim hem de yönetim kurulu iş yapış tarzımız, Alternatif Bank markasıyla reel sektöre samimi destek için kolları sıvadı. Müşterilerimiz bizi daha çok görecek.” yanıtını verdi.Gür, Türkiye ile Katar’ın ilişkilerine değinerek, karşılıklı ticaretin gelişmesine Alternatif Bank olarak katkı sağlayacaklarını ve köprü görevi göreceğini dile getirdi.Bankanın büyüme hedeflerine ilişkin sorusu üzerine Gür, yoğun çalışmalar sonucu oluşturdukları bir iş planlarının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:“Günün sonunda büyüyeceğiz. Büyümenin arkasındaki en büyük şey Türk ekonomisine ve reel sektöre destek vermek. Katar ile olan iş birliğini belli bir noktaya getireceğiz. Bunun için ciddi imkanlarımız var. Bulunduğumuz yer çok daha iyi bir seviyede olacak. 53 şubemiz var, bu şubeler Türkiye’deki toplam ticaretin neredeyse yüzde 90’ının olduğu hinterlandlarda ama gidecek çok yerimiz var. İçeriyi yeni müşterilerle doldurmaya büyümeye ihtiyacımız var. Sektörün üzerinde büyüme performansı ile önümüzdeki 5 yıl bizi iyi bir noktaya götürecek, buna inancımız tam. Bunun için kolları sıvadık.”Gür, iki ülkenin de geleceğe dönük önemli planlarının bulunduğunu anlatarak, “Türkiye’nin 2018 yılında yatırım programına bakın, 3 bin 200 projeye, yaklaşık 83 milyar lira yatırım yapılacak. Eminim ki Katar’ın da yatırımları var. Burada önemli olan o potansiyeli doğru noktada bir araya getireceğiz? Ticaretin kendisi… Köprü görevi göreceğiz.” dedi.