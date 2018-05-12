ABC, 2018-2019 sezonu için 2 yeni diziye daha onay verdi: The Kids Are Alright ve The Fix
ABC, 2018-2019 sezonu için 2 yeni diziye daha onay verdi: The Kids Are Alright ve The Fix
Tek kamera yöntemi ile çekilecek komedinin yaratıcısı Last Man Standing, Rules of Engagement ve Aliens in America gibi komedi dizilerinde yapımcı koltuğunda oturmuş olan Tim Doyle. Randall Einhorn ise dizinin yönetmenliğini üstlenecek ve aynı zamanda yapımcılardan biri olacak.
Kadrosunda Robin Tunney (The Mentalist, Prison Break), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, Ten Days in the Valley), Mouzam Makkar (Champions, The Exorcist, The Vampire Diaries), Marc Blucas (Underground, Necessary Roughness, Buffy the Vampire Slayer), Breckin Meyer (Franklin & Bash), Adam Rayner (Tyrant), Alex Saxon (The Fosters, Finding Carter), Merrin Dungey (Alias, The Resident, Conviction) ve Scott Cohen (Necessary Roughness, Allegiance, The Carrie Diaries) gibi isimleri barındıracak olan The Fix, bir hukuk draması olacak.