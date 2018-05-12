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ABC, 2018-2019 sezonu için 2 yeni diziye daha onay verdi: The Kids Are Alright ve The Fix

ABC, 2018-2019 sezonu için 2 yeni diziye daha onay verdi: The Kids Are Alright ve The Fix

ABC, 2018-2019 sezonu için 2 yeni diziye daha onay verdi: The Kids Are Alright ve The Fix
Başrolünde Michael Cudlitz (The Walking Dead, Southland) ve Mary McCormack’un (In Plain Sight, Welcome to the Family, The West Wing) yer alacağı The Kids Are Alright, 1970’li yıllarda geçecek bir aile komedisi olacak. Dizi işçi sınıfından bir baba, geleneksel bir anne ve 8 taşkın oğuldan oluşan İrlandalı Katolik bir aileyi merkezine alacak. Cudlitz’i ailenin babası, McCormack’ı ise ailenin annesi rolünde izleyeceğiz. Tek banyolu bir evde yaşayan 10 kişi ve büyük bir curcuna.

Tek kamera yöntemi ile çekilecek komedinin yaratıcısı Last Man Standing, Rules of Engagement ve Aliens in America gibi komedi dizilerinde yapımcı koltuğunda oturmuş olan Tim Doyle. Randall Einhorn ise dizinin yönetmenliğini üstlenecek ve aynı zamanda yapımcılardan biri olacak.



Kadrosunda Robin Tunney (The Mentalist, Prison Break), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, Ten Days in the Valley), Mouzam Makkar (Champions, The Exorcist, The Vampire Diaries), Marc Blucas (Underground, Necessary Roughness, Buffy the Vampire Slayer), Breckin Meyer (Franklin & Bash), Adam Rayner (Tyrant), Alex Saxon (The Fosters, Finding Carter), Merrin Dungey (Alias, The Resident, Conviction) ve Scott Cohen (Necessary Roughness, Allegiance, The Carrie Diaries) gibi isimleri barındıracak olan The Fix, bir hukuk draması olacak.
 


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