ABD 13 yaşındaki Kenan Pala'yı konuşuyor (Kenan Pala kimdir?)



KENAN PALA KİMDİR?

bağış topladı, 8 bin gıda paketini yoksullara dağıttı. San Diego Meclisi 23 Ocak’ı ‘Kenan Pala Günü’ ilan etti. Kenan’ın dede ve ninesi İzmir’de yaşıyor.

Nazlı Erdol

Kenan Pala kaç yaşındadır? günün en çok sorulan sorularından biri...Bunun sebebi ise ABD’deki San Diego Francis Parker Ortaokulu’nun 8. sınıf öğrencisi Kenan Pala’nın (13) evsiz ve yurtsuzlar için yaptığı çalışmalar nedeniyle, kentte 23 Ocak gününün ’Kenan Pala Günü’ ilan edilmesi.Valisi adınaDenetleme Kurulu Müdürü, San Diego Meclis Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kenan Pala’nın bir yıl önce kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü ’Kids4 Community’ (Topluluk için Çocuklar) derneği ile evsizler ve kimsesizler için sürekli çalışmalar gerçekleştirdiğini, bir yıl boyunca izledikleri öğrenci gençlerin bu tutumlarını bir bildiri yayımlayarak ABD’de duyurduklarını bildirdi.Gaspar,’nin oluruyla San Diego’da bu yıl 23 Ocak’ın’ olarak ilan edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:"Kenan Pala’nın önderliğinde genç öğrencilerin kurduğu dernekle, şehrimizde evsiz ve yurtsuzlar için önemli, faydalı çalışmalar yürütüyorlar. Kenan, bu genç yaşında hepimize örnek olacak işlere imza attı. Kenan ile şehirde yaşayanlar olarak gurur duyuyoruz. Geçen yıl 8 binden fazla yiyecek içecek, sabun, şampuan, ıslak mendil paketlerinin bulunduğu paketler toplandı, hazırlandı. Bunlar ABD’deki birçok evsiz kuruma bağışlandı. Evsizler için San Diego’da 3 bin öğlen yemeği verildi. 500’den fazla ailenin giyim, okul ve yaşam masrafları karşılandı. Yeni yıl zamanında 2 binden fazla çocuğa hediye bağışı yapıldı. Bağış ve etkinliklerin tamamı 2 binden fazla gönüllüden toplanan yardım ve bağışlarla gerçekleşti. Kenan ve arkadaşlarının yaptığı bu iyiliklere inanan insanlar onlara destek vererek yardımcı oldular. Kenan Pala’nın ileriki yaşlarında toplumumuza daha önemli hizmet ve katkılarda bulunacağına inanıyoruz."da törende beş dakika süren bir konuşma yaptı. Babası Serhat Pala, annesi Zeynep Ilgaz Pala ve kardeşi Arden Pala’nın arkadaşlarıyla sürdürdüğü çalışmalara önemli destek ve katkı verdiğini dile getiren Kenan Pala, şöyle dedi:"Okul müdürüm Dan Lang, Kristin Gaspar ve California Valisi’ne teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ailem Türkiye’den San Diego’ya gelmiştir. Sevdiklerimizin yardımları olmasaydı buralara ailecek gelemezdik. Bu nedenle insanlara yardım yapmayı bir borç biliyorum. Yürümeye başladığımdan beri birileri için yardım topluyorum, yardım ediyorum. San Diego’da 3 milyon insan yaşıyor. Eğer herkes bir yardım yaparsa, her gün 3 milyon yardım sağlanmış olur. Hayatımız daha mutlu ve huzurlu geçer. San Diego’da yaşayan insanları yardım yapmaya davet ediyorum."Konuşmaların ardından Kristin Gaspar, Kenan Pala’ya 23 Ocak’ın San Diego’da ’Kenan Pala Günü’ ilan edilmesine yönelik belge ile plaket verdi. Törende, Kenan Pala’nın babası Serhat Pala, annesi Zeynep Ilgaz Pala ile şehir meclisi üyeleri hazır bulundu.Bu törenden önce CBS 8 kanalı, Kenan Pala ve yürüttüğü projelere yönelik 1 saatlik canlı yayın yaptı.Kenan Pala Amerika'nın San Diego kentinde yaşayan 13 yaşında bir Türk çocuğu. Pala arkadaşları ile yoksullar için bir dernek kurdu. 1 yılda evsizlere 3 bin kez öğle yemeği verdi. 2 bin yoksul çocuğa