ABD 19 yaşındaki bu genç kadını konuşuyor

ABD'nin Florida eyaletinde bir okulda gerçekleştirilen katliamın ardından büyük protesto gösterileri yaşandı. Saldırıya uğrayan okulun öğrencilerinden 19 yaşındaki Emma Gonzales'in konuşması ise tüm ABD'nin dilinde. Gonzales, duygu yüklü konuşmasında bireysel silahlanmayı savunan ABD Başkanı Trump'a 'utanın' diye seslendi

ABD 19 yaşındaki bu genç kadını konuşuyor
ABD’nin Florida eyaletinde bir liseye düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından protesto gösterileri hafta sonunda da devam etti. Aralarında öğrencilerin de olduğu binlerce gösterici sokaklara çıkarak ABD’deki silah yasasını ve Başkan Donald Trump’ı protesto etti.

DW Türkçe'nin haberine göre protestocular, ABD’de sıklıkla yaşanan silahlı saldırılara rağmen ülkedeki gevşek silah yasasında değişikliğe gidilmemesini eleştirdi.
 

TRUMP’A “UTANIN” DİYE SESLENDİ


Marjory Stoneman Douglas Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıdan kurtulmayı başaran 19 yaşındaki Emma Gonzales yaptığı konuşmada ABD Başkanı Trump’a “Utanın!” diye seslendi.

“Başkan yüzüme bakıp, bunun korkunç bir trajedi olduğunu ve buna karşı yapılacak hiçbir şey olmadığını söylediğinde, ona şunu sormak istiyorum: Ulusal Silah Birliği’nden (NRA) ne kadar para aldı…” diyen Gonzales sözlerini “Yanıtı biliyorum: 30 milyon dolar” şeklinde sürdürdü.

ABD’deki en büyük silah lobisi olan NRA, ABD’deki silah yasasının değiştirilmemesi için mücadele ediyor. Amerikan Anayasası’na göre her Amerikan vatandaşının silah bulundurma ve taşıma hakkı bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü eşi Melania ile birlikte katliamdan kurtulanları ziyaret etmişti. Trump yaptığı konuşmada yardım ekiplerine “inanılmaz” olarak nitelediği çalışmaları için teşekkür etmiş ve “böyle bir şeyin olabilmesi üzücü” ifadesini kullanmıştı. Trump konuşmasında silah yasalarının sertleştirilmesi konusuna ise değinmemişti.


 


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