ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İRAN VE RUSYA BÜYÜKELÇİLERİ DE ÇAĞRILMIŞTI

MASLAHATGÜZAR NEDİR?

Son Dakika... Rusya ve İran'ın Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Maslahatgüzar ne demek? Maslahatgüzar kimdir?

Mine Bozkurt

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesinin gündeme geldi.Suriye’deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.Maslahatgüzar kısaca Büyükelçi'nin bulunmadığı ülkelerde onun görevlerini üstlenen memur anlamına geliyor.Bu statü, 1961'de Viyana'da imzalanan "Diplomatik İlişkiler Üzerine Viyana Konvansiyonu"nda belirlendi.