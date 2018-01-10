ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesinin gündeme geldi.
İRAN VE RUSYA BÜYÜKELÇİLERİ DE ÇAĞRILMIŞTI
Suriye’deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
MASLAHATGÜZAR NEDİR?
Maslahatgüzar kısaca Büyükelçi'nin bulunmadığı ülkelerde onun görevlerini üstlenen memur anlamına geliyor.
Bu statü, 1961'de Viyana'da imzalanan "Diplomatik İlişkiler Üzerine Viyana Konvansiyonu"nda belirlendi.
Son Dakika... Rusya ve İran'ın Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Maslahatgüzar ne demek? Maslahatgüzar kimdir?
Mine Bozkurt