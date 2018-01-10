15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

10 Ocak 2018, Çarşamba 19:28
ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesinin gündeme geldi.
     

İRAN VE RUSYA BÜYÜKELÇİLERİ DE ÇAĞRILMIŞTI



Suriye’deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

 MASLAHATGÜZAR NEDİR?

Maslahatgüzar kısaca Büyükelçi'nin bulunmadığı ülkelerde onun görevlerini üstlenen memur anlamına geliyor.

Bu statü, 1961'de Viyana'da imzalanan "Diplomatik İlişkiler Üzerine Viyana Konvansiyonu"nda belirlendi.

Son Dakika... Rusya ve İran'ın Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı Son Dakika... Rusya ve İran'ın Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Maslahatgüzar ne demek? Maslahatgüzar kimdir?Maslahatgüzar ne demek? Maslahatgüzar kimdir?


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adana'da iki motosikletlinin feci kazası

Adana'da iki motosikletlinin feci kazası
BEDAŞ kazı yaptı sinemayı su bastı

BEDAŞ kazı yaptı sinemayı su bastı
CHP'li Bülent Tezcan Bahçeli'ye: Erdoğan'ı eleştiriyoruz cevap Bahçeli'den geliyor

CHP'li Bülent Tezcan Bahçeli'ye: Erdoğan'ı eleştiriyoruz cevap Bahçeli'den geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü
Kara ve Deniz Kuvvetlerinden 4 subay teslim oldu

Kara ve Deniz Kuvvetlerinden 4 subay teslim oldu
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
İstanbul merkezli 7 ilde PKK operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde PKK operasyonu
Son Dakika...Bozdağ'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili açıklama

Son Dakika...Bozdağ'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili açıklama

Siirt'te PKK operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt'te PKK operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Amerikalı askerlere bebek satıldığı iddiasına resen soruşturma

Amerikalı askerlere bebek satıldığı iddiasına resen soruşturma
BBP lideri Mustafa Destici'den AK Parti-MHP ittifakına yorum

BBP lideri Mustafa Destici'den AK Parti-MHP ittifakına yorum