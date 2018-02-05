ABD askeri Irak'tan çekilmeye başladı

Serap Belovacıklı

ABD'ye askeri hizmet sağlayan ve Irak'taki ABD üssünde görev alan şirketlerin verdiği bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesinin ardından Irak'taki silah ve ekipmanların Afganistan'a taşındığını ve geçen hafta çok sayıda Amerikan askerinin ülkeden ayrıldığını belirtti.İki Iraklı yetkili de Associated Press'e yaptığı açıklamada, Irak ve ABD hükümetlerinin 3 yılı aşkın süredir devam eden DEAŞ'a karşı savaşın başlamasının ardından ilk kez ABD askerlerinin çekilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını doğruladı.Irak hükümet sözcüsü AP'ye yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin ülkeden çekilmeye başladığı yönündeki haberleri doğruladı.Ordu koalisyon sözcüsü Col. Ryan Dillon AP'ye yaptığı açıklamada, "Irak'taki koalisyonun varlığının devam etmesi ihtiyaçlara bağlı ve Irak hükümeti ile bağlantılı olacak" dedi.Başbakan Haydar el-İbadi'ye yakın üst düzey bir Iraklı yetkili ise, ABD ile yapılan ilk anlaşmaya göre, şu anda ülkedeki tüm Amerikan birliklerinin yüzde 60'ının geri çekileceğini söyledi.Plan, Irak ordusunu eğitmeye devam etmek için yaklaşık 4.000 ABD askerini bırakmak. Pentagon, Kasım ayında yayınladığı raporda ülkede yaklaşık 9 bin ABD askeri olduğunu açıklamıştı.