ABD askerleri Iron Man kıyafeti giyecek

Askerlere insanüstü savaş yetenekleri kazandıran kişiselleştirilmiş silahlar üretmek için 2013'ten beri çalışmalar yürüten ABD ordusunun yeni hedefi 'Iron Man' zırhı olarka da adlandırılan kurşun geçirmez yeni askeri teknoloji. Henüz AR-GE aşamasında olan proje kapsamında çatışma bölgelerindeki kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor

ABD askerleri Iron Man kıyafeti giyecek
ABD ordusunun üzerinde çalışmalar yürüttüğü tek teknoloji bu değil. Kurumun bir süredir askerlerin stres altında olduğunu algılayan ve daha iyi savaşmak için nelere ihtiyaç duyacaklarını bilen yeni biyosensörler üzerine çalışmalar yürütüyor. 

ABD basınına yansıyan raporlara göre çığır açan program, genetiği değiştirilmiş askerler yaratmaya yakın ve insanların savaş yeteneklerini büyük ölçüde artırabilir. 

Bu yılın başlarında Hava Kuvvetleri, pilotların stresli veya panik halinde olup olmadığını anlayabilen bir kaskı başarıyla test etti. 



2020'de, deniz ve kara birliklerinde görev alan komandolar, yüksek değerli hedefleri vururken onları koruyan bir dış iskelet giyiyor olabilir. 

Biyolojik sensörlü silahlar, onları kullanan kişilerin vücutlarında savaş esnasında moleküler düzeyde neler olduğunu dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabilir. 


'İNSANLARI DENETLEYEBİLDİĞİMİZ CANLI BİR LABORATUVAR KURMAK İSTİYORUZ'


Savunma Birliği'nin raporuna göre, sensörler kullanıcının ne kadar uyanık, stresli veya sağlıklı olduğuyla ilgili küçük değişiklikleri tespit edebilecek. 

Silahlar, bireylerin nasıl çevreleriyle etkileşime girdiğine ilişkin veriler elde ederek kişiselleştirilebilecek. 

Ordu Araştırma Laboratuvarı'nda görev alan bilim insanı Justin Brooks verdiği demeçte, "İnsanları uzun süre boyunca sürekli olarak denetleyebildiğimiz canlı bir laboratuvar kurmak istiyoruz" dedi. 



"Hedef, insanı, çevreyi ve kişinin çevrede nasıl davrandığını ölçmek için elimizden geleni yapmak" diyen Brooks şu ifadeleri kullandı: Böylece, bir savaşçının performansını önemli derecede geliştiren koşullar üretilebilir. 

Raporda, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Deniz Filosu ve diğer özel kuvvetler birliklerinin vücutları genetik düzeyde inceleyerek savaş tekniklerini geliştirmeyi umdukları yazıyor. 


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