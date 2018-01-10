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ABD Başkan Yardımcısı, 2018 Kış Olimpiyatları'na başkanlık edecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore’de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’na katılacak ABD heyetine başkanlık edecek

10 Ocak 2018, Çarşamba 19:30
ABD Başkan Yardımcısı, 2018 Kış Olimpiyatları'na başkanlık edecek
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence, 9 Şubat-25 Şubat tarihleri arasında Gangwon ilinde bulunan Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatlarına katılacak ABD heyetine başkanlık edecek.


KUZEY KORE OLİMPİYATLARA BİR HEYET GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Ziyareti kapsamında Alaska ve Japonya’ya da gidecek olan Pence, Alaska’daki Kıtalararası balistik füze (ICBM) savunma sistemlerini inceleyecek.ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD heyetinin Kuzey Kore heyetiyle görüşme programının bulunmadığını açıklamıştı.

İki sene sonra bir araya gelen Kuzey Kore ve Güney Kore yetkilileri arasında yapılan ilk üst düzey görüşmelerin ardından Kuzey Kore’nin Kış olimpiyatlarına bir heyet göndereceği açıklanmıştı.


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