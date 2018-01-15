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ABD Başkanı Donald Trump: Ben ırkçı değilim

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerini "Pislik çukuru ülkeler" olarak nitelediği iddia edilmişti. Trump iddialara ilk kez kameralar önünde yanıt verdi. "Ben ırkçı değilim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump: Ben ırkçı değilim
ABD Başkanı Donald Trump geçen Cuma'dan beri yoğun eleştiri altında. Nedeni Beyaz Saray'da kongre üyeleriyle göç reformu hakkında gerçekleştirdiği bir toplantıda sarfettiği iddia edilen sözler. İddiaya göre; Trump, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerini "Pislik çukuru ülkeler" olarak nitelemişti. Amerikan Başkanı o iddiayla ilgili ilk kez kameralar önünde konuştu. Trump'a Florida'da kendi golf kulubünde gazeteciler, "Sizin ırkçı olduğunuzu dile getirenler var, bu konuda ne düşünüyorsunuz" diye sordu. Trump soruya "Ben ırkçı değilim" yanıtını verdi Trump'ın söz konusu ülkeler için o ifadeleri kullandığına dair haberler ne Beyaz Saray'dan yapılan bir resmi açıklamayla, ne de toplantıya katılan cumhuriyetçi kongre üyelerince yalanlandı. Ancak ABD Başkanı Trump, bunu başından beri reddediyor. Trump geçen Cuma ilk olarak Twitter'dan iddiayı yalanlamış, "Toplantıda sert bir dil kullandım. Ama kullandığım dil bu değildi" demişti. Medyadaki haberler demokratlar tarafından "uydurulduğunu" öne sürmüştü.


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