ABD Başkanı Donald Trump: Beni alkışlamadı hainler!

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kongre'de yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşması sırasında kendisini alkışlamayan Demokratların, 'Amerikalı olmadığını ve 'haince' bile olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump: Beni alkışlamadı hainler!
İlk yılını tamamlayan ve geçtiğimiz hafta Kongre'de ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşması yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuşmasında en çok dikkat çeken iki olay, eşi Melanie Trump'ın Capitol binasına önceki first ladylerin aksine ayrı bir arabayla gelmesi ve Trump'ın konuşma yaptıktan sonra kendisini 6 dakika boyunca alkışlaması olmuştu.

Bu kez de Cincinnati'de yaptığı konuşmada Trump, Kongre'deki konuşmasına ve Demokratların kendisini alkışlamadığına değinerek, "Ölü gibiydiler, Amerikalı gibi davranmadılar. Bazıları 'hainlik' dedi. Buna hainlik diyebilir miyiz? Neden olmasın? Ülkemizi çok da seviyor gibi görünmüyorlar" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratların lideri Nancy Pelosi hakkında da, "Güzel, büyük bir evde yaşayan zengin bir kadın... Demokratların 'gizli silahlarını' kastederek, "Belirtiler, Pelosi için iyi bir gün olmadığını gösteriyor" demişti.

Pelosi de bunun üzerine Twitter'da, "Kendine sadakatini ülkeye sadakat gibi göstermeye çalışan Trump için tüm Amerikalılar alarma geçmeli. Bu, demokrasinin nasıl işlemediğidir" dedi.


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