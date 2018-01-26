ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuşurken yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forum'unda yaptığı konuşmanın bir kısmında yuhalandı. Trump 18 yıl sonra Davos'a katılan ilk ABD Başkanı oldu.

26 Ocak 2018, Cuma 17:43
ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuşurken yuhalandı
ABD Başkanı, Dünya Ekonomik Forumu'nda bir soruya yanıt verdiği sırada yuhalandı.

​Forumun kurucusu Klaus Schwab'la soru-cevap bölümünde iş adamı olarak tecrübelerinin kendisini ABD başkanlığına nasıl hazırlandığı sorusunu yanıtlayan Trump, yakın geçmişte başkan seçilen işadamı olmadığını, kendisi New York'ta emlakçılık yaparken haber medyasından iyi muamele gördüğünü, ama siyasete atıldığında bu tutumun değiştiğini anlattı.
 

"KİRLİ, ALÇAK, KORKUNÇ, YALANCI MEDYA"


Trump'ın ''Basının ne kadar kirli, ne kadar alçak, ne kadar korkunç, ne kadar yalancı olabileceğinin siyasete girene dek farkında değildim'' sözleri, salondan yuhalama ve ıslıklamaların yükselmesine yol açtı.
 

"ÖNCE AMERİKA DEMEK DEĞİL Kİ AMERİKA TEK BAŞINA"


Trump söze ''Amerikan halkının çıkarlarının temsilcisi olarak buradayım'' diye başladı, ''Ben her zaman 'Önce Amerika' diyeceğim. Ama bunu demek 'Amerika tek başına' anlamına gelmez'' diye devam etti. Trump'ın bu sözleri Time dergisinin kapağına mesaj olarak yorumlandı.


"ABD'YE YATIRIM YAPIN"


Dünyanın güçlü ve müreffeh bir Amerika'nın yeniden canlanışına tanıklık ettiğinden söz eden Trump, Amerika'nın iş yapmaya, ticaret yapmaya açık olduğunu ve tekrar rekabetçi hale geldiğini öne sürdü.

''İşinizi, istihdamınızı, yatırımınızı ABD'ye getirmek için mükemmel bir zamandayız'' iddiasında bulunan Trump, yurttaşları, tüketicileri korumaya yönelik regülasyonları bir bir kaldırmasını da ''Regülasyon gizli vergidir'' sözleriyle savundu.
Serbest ve açık ticaretin bu sistemin bazı ülkeler tarafından suistimal edilmesi halinde diğerlerinin zarar görmesi pahasına var olamayacağını dile getiren Trump, ticaretin adil ve mütekabil olması gerektiğini, adil olmayan ticari uygulamaları ABD'nin artık görmezden gelmeyeceğini vurguladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bazı erkek BBC sunucuları tepkiler sonrası maaşlarının azaltılmasını kabul etti

Bazı erkek BBC sunucuları tepkiler sonrası maaşlarının azaltılmasını kabul etti
Vibratörü makatına kaçan öğretmen çıkaramayınca hastanelik oldu

Vibratörü makatına kaçan öğretmen çıkaramayınca hastanelik oldu
Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası

Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası
Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası korkunç...

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası korkunç...
Trump'tan 'özür dilemeye hazırım' açıklaması

Trump'tan 'özür dilemeye hazırım' açıklaması
Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi

Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi
4 bifteğe 5 bin TL istediler... Bedeli ağır oldu

4 bifteğe 5 bin TL istediler... Bedeli ağır oldu
Katalonya Parlamentosu Puigdemont'un başkanlığını oylayacak

Katalonya Parlamentosu Puigdemont'un başkanlığını oylayacak
Oprah Winfrey, ABD Başkan adayı olacağı iddiasına noktayı koydu: DNA'mda yok

Oprah Winfrey, ABD Başkan adayı olacağı iddiasına noktayı koydu: DNA'mda yok
Polonya'da çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı

Polonya'da çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı
Garsonluk yaparken keşfedildi, şimdi peri masalı yaşıyor!

Garsonluk yaparken keşfedildi, şimdi peri masalı yaşıyor!