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ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile doğru zaman ve şartlar altında görüşme yapabileceklerini belirtirken, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerçekleştirilecek görüşmelere ABD'den de üst düzey katılım olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan kriz sürerken, iki ülkeden karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor. En son Kuzey Kore ve Güney Kore Kış Olimpiyatlarıu öncesi üst düzeyde bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirmiş, ABD'nin bu görüşmeye tavrı 'olumlu' olmuştu. Bugün de ABD Başkanı donald Trump, Kuzey Kore ile doğru zaman ve şartlar altında görüşme yapabileceklerini belirten bir mesaj yayınladı.

Hemen ardından da  Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, 'Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Kore ve Güney Kore arasında Kış OIlimpiyatları öncesi planlanan görüşmeye katılabileceği' belirtildi. 


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