ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Serap Belovacıklı

Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan kriz sürerken, iki ülkeden karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor. En son Kuzey Kore ve Güney Kore Kış Olimpiyatlarıu öncesi üst düzeyde bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirmiş, ABD'nin bu görüşmeye tavrı 'olumlu' olmuştu. Bugün de, Kuzey Kore ile doğru zaman ve şartlar altında görüşme yapabileceklerini belirten bir mesaj yayınladı.Hemen ardından da Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, 'Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Kore ve Güney Kore arasında Kış OIlimpiyatları öncesi planlanan görüşmeye katılabileceği' belirtildi.