ABD Başkanı Donald Trump yalan habercilik ödüllerini açıkladı



DÖRT ÖDÜLLE CNN BİRİNCİ SIRADA

Can Hakman

ABD Başkanı'ın lideri olduğu, resmi internet sitesinde bugün "yalan habercilik" ödüllerini açıkladı. Trump'ın daüzerinden paylaştığı ödüllerdegazetesinden, "Trump'ın ekonomik zaferinden ekonominin sağ kalamayacağı" haberiyle birinci sırada yer aldı.Ödül sıralamasında'ten, "yalan haberlerle piyasada sürekli bir düşüşe" neden olması nedeniyle ikinci sırada yer alırken,ise Trump ve oğlu Donald J. Trump'ın "Wikileaks belgelerini sızdırma" haberiyle üçüncü sırada yer aldı.Kazananlar arasında aynı zamandagazetesi ilevedergileri de yer alırken,dört ödülle sıralamada en çok yer alan medya kanalı oldu.DHA