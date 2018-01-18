ABD Başkanı Donald Trump yalan habercilik ödüllerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump
'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti
, resmi internet sitesinde bugün "yalan habercilik" ödüllerini açıkladı. Trump'ın da Twitter
üzerinden paylaştığı ödüllerde The New York Times
gazetesinden Paul Krugman
, "Trump'ın ekonomik zaferinden ekonominin sağ kalamayacağı" haberiyle birinci sırada yer aldı.
DÖRT ÖDÜLLE CNN BİRİNCİ SIRADA
Ödül sıralamasında ABC News
'ten Brian Ross
, "yalan haberlerle piyasada sürekli bir düşüşe" neden olması nedeniyle ikinci sırada yer alırken, CNN
ise Trump ve oğlu Donald J. Trump'ın "Wikileaks belgelerini sızdırma" haberiyle üçüncü sırada yer aldı.
Kazananlar arasında aynı zamanda Washington Post
gazetesi ile Time
ve Newsweek
dergileri de yer alırken, CNN
dört ödülle sıralamada en çok yer alan medya kanalı oldu.
DHA
Can Hakman