ABD Başkanı Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile ilişkileri yumuşatma adımları ABD'yi etkilemiş gözükmüyor. Asya temasları sırasında açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ülkesinin yakında 'Kuzey Kore'ye yönelik en sert ve en saldırgan ekonomik yaptırımları' hayata geçireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız
ABD, 2018 ile birlikte Kuzey Kore'nin komşularına yönelik daha uzlaşmacı bir tavır takınması, Güney Kore ile ilşkilerin yumuşaması için adımlar atması ve Güney'deki Olimpiyatlar'a sporcularını ve üst düzey yetkililerini göndermesine rağmen bu ülkeye yönelik tutumunu yumuşatmıyor aksine daha da sertleştirmeye hazırlanıyor.

Asya temasları kapsamında Güney Kore'deki Kış Olimpiyatlar'ının açılış törenine de katılacak olan ABD Başkan Yardımcısı Pence Japonya'da yaptığı açıklamada, 'Washington'ın yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımlarını açıklayacağını' ve 'Pyongyang'ın Olimpiyatlar'ı gasp etmesine izin verilmemesi gerektiğini' söyledi.

'AZAMİ BASKI KAMPANYASINI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Washington'ın Japonya ile iş birliği halinde, Kuzey Kore'nin geri döndürülemez şekilde nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atmasına kadar 'azami baskı kampanyasını güçlendireceğini' belirten Pence, "Bugün ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik en sert ve en agresif ekonomik yaptırımlarını yakında açıklayacağını ilan ediyorum" dedi.

Ancak Pence bu yaptırımların ayrıntılarını açıklamadı. (Sputniknews)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Suudi Arabistan İsrail'e hava sahasını açtı

Suudi Arabistan İsrail'e hava sahasını açtı
Steve Wynn şirketi Wynn Resorts'tan cinsel taciz iddiaları üzerine istifa etti

Steve Wynn şirketi Wynn Resorts'tan cinsel taciz iddiaları üzerine istifa etti
Son dakika! Suudi Arabistan İsrail için hava sahasını açtı

Son dakika! Suudi Arabistan İsrail için hava sahasını açtı
Erdal Şef'in ateşle et pişirme şovu yangın sensörlerini çalıştırdı

Erdal Şef'in ateşle et pişirme şovu yangın sensörlerini çalıştırdı
Petrol zengini BAE, ilk defa ABD'den petrol ithal etti

Petrol zengini BAE, ilk defa ABD'den petrol ithal etti
Son dakika! Almanya'da koalisyon kuruldu

Son dakika! Almanya'da koalisyon kuruldu
Kanser hastası genç adam ailesi için naaşını satılığa çıkardı

Kanser hastası genç adam ailesi için naaşını satılığa çıkardı
Donmuş topraklarda dünyanın en büyük civa rezervi keşfedildi

Donmuş topraklarda dünyanın en büyük civa rezervi keşfedildi
Başlık parasını alamayınca gizlice karısının böbreğini çalıp sattı!

Başlık parasını alamayınca gizlice karısının böbreğini çalıp sattı!
Trump'tan büyük gövde gösterisi!

Trump'tan büyük gövde gösterisi!

Cannes Film Festivali'nde 'İzmir' gururu

Cannes Film Festivali'nde 'İzmir' gururu