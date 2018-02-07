ABD Başkanı Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız

Büşra Kamış

ABD, 2018 ile birliktee'nin komşularına yönelik daha uzlaşmacı bir tavır takınması,ile ilşkilerin yumuşaması için adımlar atması ve Güney'deki Olimpiyatlar'a sporcularını ve üst düzey yetkililerini göndermesine rağmen bu ülkeye yönelik tutumunu yumuşatmıyor aksine daha da sertleştirmeye hazırlanıyor.Asya temasları kapsamında Güney Kore'deki Kış Olimpiyatlar'ının açılış törenine de katılacak olan ABD Başkan Yardımcısı Pence Japonya'da yaptığı açıklamada, 'Washington'ın yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımlarını açıklayacağını' ve 'Pyongyang'ın Olimpiyatlar'ı gasp etmesine izin verilmemesi gerektiğini' söyledi.Washington'ın Japonya ile iş birliği halinde, Kuzey Kore'nin geri döndürülemez şekilde nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atmasına kadar 'azami baskı kampanyasını güçlendireceğini' belirten Pence, "Bugün ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik en sert ve en agresif ekonomik yaptırımlarını yakında açıklayacağını ilan ediyorum" dedi.Ancak Pence bu yaptırımların ayrıntılarını açıklamadı. (Sputniknews)