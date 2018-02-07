ABD Başkanı Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız

ABD, 2018 ile birlikte Kuzey Kor
e'nin komşularına yönelik daha uzlaşmacı bir tavır takınması, Güney Kore
ile ilşkilerin yumuşaması için adımlar atması ve Güney'deki Olimpiyatlar'a sporcularını ve üst düzey yetkililerini göndermesine rağmen bu ülkeye yönelik tutumunu yumuşatmıyor aksine daha da sertleştirmeye hazırlanıyor.
Asya temasları kapsamında Güney Kore'deki Kış Olimpiyatlar'ının açılış törenine de katılacak olan ABD Başkan Yardımcısı Pence Japonya'da yaptığı açıklamada, 'Washington'ın yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımlarını açıklayacağını' ve 'Pyongyang'ın Olimpiyatlar'ı gasp etmesine izin verilmemesi gerektiğini' söyledi.
'AZAMİ BASKI KAMPANYASINI GÜÇLENDİRECEĞİZ'
Washington'ın Japonya ile iş birliği halinde, Kuzey Kore'nin geri döndürülemez şekilde nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atmasına kadar 'azami baskı kampanyasını güçlendireceğini' belirten Pence, "Bugün ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik en sert ve en agresif ekonomik yaptırımlarını yakında açıklayacağını ilan ediyorum" dedi.
Ancak Pence bu yaptırımların ayrıntılarını açıklamadı. (Sputniknews)
Büşra Kamış