ABD Başkanı Trump: Kudüs müzakere konusu değil

İsrail'den bir gazeteye röportajında ABD Başkanı Trump, "Kudüs'ü müzakere masasından kaldırarak, İsrail'in başkenti olduğunu ve bu konunun artık müzakere edilmesinin mümkün olmadığını gösterdim." dedi
 

ABD Başkanı Trump: Kudüs müzakere konusu değil
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararının kesin olduğunu ve müzakere edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İsrail Hayom gazetesi tarafından yayınlanan röportajda Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin seçim vaadi olduğunu ve daha önceki birçok Amerikan başkanının aksine kendisinin bu vaadi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi konusunda "pişmanlık duymadığına" işaret eden Trump, "Kudüs'ü müzakere masasından kaldırarak, İsrail'in başkenti olduğunu ve bu konunun artık müzakere edilmesinin mümkün olmadığını gösterdim." diye konuştu.

İki tarafın da barışı sağlayacak siyasi müzakerelere geri dönmesi gerektiği çağrısı yapan Trump, "barış anlaşmasını oluşturmak için iki tarafın da tavizlerde bulunması gerektiğini" belirtti.

İsrail'in Basra Körfezi'ndeki ülkeler ve özellikle de Suudi Arabistan ile ilişkileri hakkındaki soruyu yanıtlayan Trump, "İlişkiler geçmişten çok daha iyi. Bu ülkeler benim Kudüs ile ilgili kararıma saygı duyuyor." ifadelerini kullandı.

AA


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