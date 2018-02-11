ABD Başkanı Trump: Kudüs müzakere konusu değil

Nazlı Erdol

, ülkesinin işgal altındaki'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararının kesin olduğunu ve müzakere edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.İsrail Hayom gazetesi tarafından yayınlanan röportajda Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin seçim vaadi olduğunu ve daha önceki birçok Amerikan başkanının aksine kendisinin bu vaadi gerçekleştirdiğini ifade etti.ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi konusunda "pişmanlık duymadığına" işaret eden Trump, "Kudüs'ü müzakere masasından kaldırarak, İsrail'in başkenti olduğunu ve bu konunun artık müzakere edilmesinin mümkün olmadığını gösterdim." diye konuştu.İki tarafın da barışı sağlayacak siyasi müzakerelere geri dönmesi gerektiği çağrısı yapan, "barış anlaşmasını oluşturmak için iki tarafın da tavizlerde bulunması gerektiğini" belirtti.İsrail'in Basra Körfezi'ndeki ülkeler ve özellikle de Suudi Arabistan ile ilişkileri hakkındaki soruyu yanıtlayan Trump, "İlişkiler geçmişten çok daha iyi. Bu ülkeler benim Kudüs ile ilgili kararıma saygı duyuyor." ifadelerini kullandı.