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ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore - ABD zirvesi ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapmayı planladıkları tarihi zirvenin ertelenebileceğini söyledi

22 Mayıs 2018, Salı 20:29 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018, Salı 20:30
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore Lideri Kim Jong- Un ile Singapur’da yapılması planlanan tarihi zirvenin ertelenebileceğini açıkladı.

'ERTELENEBİLİR'

Bugün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- in ile görüşen Donald Trump, Moon’dan , Kuzey Kore Lideri tarafından gelebilecek olası hamleler konusunda bilgi aldı. Konu hakkında basına açıklama yapan ve Trump, “ Görüşme beklenen tarihte gerçekleşmese, ertelenebilir” ifadelerini kullandı. 

WASHINGTON (İHA)


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