ABD Başkanı Trump'tan Filistin'e tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’le barış görüşmelerine devam etmediği takdirde Filistin’e para yardımının kesileceğini söyledi

25 Ocak 2018, Perşembe 19:21
ABD Başkanı Trump'tan Filistin'e tehdit
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumunda (WEF) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.


'ABD'YE SAYGI GÖSTERİLMELİ YOKSA HİÇ BİR İLERLEME KAYDEDEMEYECEĞİZ'


Trump, İsrail Filistin barış görüşmelerinin devam edip edilmeyeceğine ilişkin Filistin’i suçladı. Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararının ardından Filistinlilerin ABD’ye saygı duymadığını söyleyen Trump, 'ABD’ye saygı gösterilmeli yoksa hiç bir ilerleme kaydedemeyeceğiz' dedi.


PARA YARDIMINI KESMEKLE TEHDİT ETTİ


Ortadoğu barışını hedeflediklerini söyleyen ABD Başkanı Trump, Filistin’i İsrail’le barış görüşmeleri için masaya oturmazsa para yardımını kesmekle tehdit etti.

Trump, 'Biz onlara yüzlerce milyon dolarlık yardım ve destek sağlıyoruz, muazzam rakamlar, kimsenin anlayamayacağı paralardan bahsediyoruz. Bu para masada ancak onlar oturup barış müzakeresi yapmazsa bu para onlara gitmeyecek' diye konuştu.
 


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