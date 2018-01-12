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ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la nükleer anlaşmayı devam ettirme kararı aldı

12 Ocak 2018, Cuma 23:08
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı
Başkan Trump, Tahran’ın ABD yaptırımlarından kurtulmasına izin vererek ABD’nin İran Nükleer Anlaşmasına katılımını onayladı. Bu onaylamanın son kez olacağını söyledi.

ŞAŞIRTAN KARAR


Trump’ın 2015 İran Anlaşması’nın 120 gün içinde yapılacak bir anlaşmayla güçlenmesini istediğini veya ABD’nin tek taraflı olarak uluslararası feragatten çekileceğini söylediği belirtildi. Kararın, Trump’ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster ve diğerleri ile anlaşma hakkında uzun tartışmalar yaptıktan bir gün sonra açıklandığı duyuruldu.

Trump’ın, Ortadoğu’da bir tehdit olarak gördüğü İran’a karşı yeni yaptırımlar uygulamadan nükleer anlaşmayı uzatması şaşkınlığa neden oldu. Ancak Trump, yaptırımlardan feragat ettiğini onaylamış olsa da, Hazine Bakanlığı'nın 14 İranlı şirkete ve bireylere karşı yeni yaptırımlar uygulamaya karar verdiği belirtildi.

Öte yandan feragatten vazgeçme kararı, İran’ın nükleer programını sınırlayan anlaşmayı etkili bir şekilde sona erdirecekti. Birleşik Devletler ve İran arasındaki 2015 Anlaşması Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Almanya tarafından imzalandı ve bu ülkeler yaptırımları yeniden uygulamaya koymak için Birleşik Devletlere katılma ihtimalini azaltmış olacaktı.

KARA LİSTEYE EKLENDİLER


ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varolan nükleer anlaşmayı üçüncü kez uzatma kararı aldı ancak bir yandan da 14 yeni İranlı kişi ve kurum bugün ABD’nin kara listesine eklendi. 


(İHA)
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