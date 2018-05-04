ABD Beyaz Kasklılara yapılan mali yardımı durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Beyaz Kasklılara yönelik finansman desteğini durdurduğunu açıkladı

ABD Beyaz Kasklılara yapılan mali yardımı durdurdu
ABD medyasında çıkan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de sivillere yardım etmek için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Beyaz Kasklılara yaptığı mali yardımı durdurdu. Beyaz Kasklıların lideri Raed Saleh'in iki ay önce ABD'yi ziyaret ettiği, mali yardımın durdurulacağına dair bir belirtinin olmadığı da haberlerde yer aldı.

ENDİŞE VERİCİ DURUM


Saleh'in, "Mart ayında yaptığımız toplantılar çok olumluydu. Üst düzey yetkililerden 2020'ye kadar bile uzun vadeli taahhütler hakkında sözler vardı. Desteği durdurma konusunda herhangi bir şey yoktu" şeklinde açıklama yaptığı ifade edildi. ABD'nin yaptığı mali yardımı kesmesinin ise örgütte “Bu çok endişe verici bir gelişme” olarak yorumlandığı belirtildi. 

Öte yandan Beyaz Kasklılar, Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanıldığına dair iddialarda bulunan diğer sivil toplum kuruluşları arasında bulunuyor. 

İHA


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