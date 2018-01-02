ABD, BM'ye İran konusunda acil toplanma çağrısı yapacak



'CESURCA SOKAKLARA ÇIKTILAR'



İRAN'DA NE OLUYOR?

ÖLÜ SAYISI 29 OLDU



TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

İran'da neler oluyor? İran'daki protestoların perde arkası

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Mehmet Nuri Turan

Haley, İran hükümetinin "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahip olduğunu" iddia ederek, İran'da devam eden protestolarla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını bildirdi.Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını belirten Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz." dedi.Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının "hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını" belirterek, gösterilere destek verdi.İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler ülke genelinde giderek yayılmış, çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.1 Ocak'taki gösterilerde de 1 polis ile 5 gösterici daha hayatını kaybetti. İran'daki gösterilerde ölen kişi sayısı 29 oldu.Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran halkı sonunda vahşi İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu büyük, insan hakları da yok. ABD izliyor" paylaşımında bulundu.