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ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı terörist Samsun'da yakalandı

Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı terörist Samsun'da yakalandı
Samsun’da, MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları iddia edilen ve Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında oldukları belirtilen, Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taga A., Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı.


EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR


Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga A., ve Fernas Hüseyin A., Samsun - Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantısı bulunduğu öne sürülen, Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., de ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. 

MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

İHA


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