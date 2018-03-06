ABD Büyükelçiliği'nin karşısına dikkat çeken pankart



'BU MİLLET DARBEYE, TERÖRE GEÇİT VERMEZ'

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sözcüsünden yeni açıklama

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne saldıracaklardı! Son anda yakalandılar

Haber Merkezi

Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan ASO 16 katlı binanın dışına ay-yıldızlı büyük bir afiş astı. Afişte en çok dikkat çeken ise büyük harflerle yazılan, 'Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez' oldu.Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye, teröre geçit vermez. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimizin yanındayız.Asılan bayrağı gören vatandaşlar ise, Amerika'ya açık bir mesaj olduğunu belirterek, ASO'nun güzel bir şey yaptığını, doğru yazdıklarını, hiçbir gücün Türkiye ile baş edemeyeceğini ve her zaman Amerika'nin karşısında olduklarını belirtti.