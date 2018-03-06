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ABD Büyükelçiliği'nin karşısına dikkat çeken pankart

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) binanın dış cephesine dikkat çeken ay-yıldızlı büyük bir afiş astı

06 Mart 2018, Salı 18:51
ABD Büyükelçiliği'nin karşısına dikkat çeken pankart
Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan ASO 16 katlı binanın dışına ay-yıldızlı büyük bir afiş astı. Afişte en çok dikkat çeken ise büyük harflerle yazılan, 'Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez' oldu. 


'BU MİLLET DARBEYE, TERÖRE GEÇİT VERMEZ'


Binanın, ABD Ankara Büyükelçiliği'ne bakan cepheye asılan dev afişte şunlar yazıyor: 

Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye, teröre geçit vermez. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimizin yanındayız.



Asılan bayrağı gören vatandaşlar ise, Amerika'ya açık bir mesaj olduğunu belirterek, ASO'nun güzel bir şey yaptığını, doğru yazdıklarını, hiçbir gücün Türkiye ile baş edemeyeceğini ve her zaman Amerika'nin karşısında olduklarını belirtti. 

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