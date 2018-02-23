ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma tarihi belli oldu

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

OLAYIN GEÇMİŞİ

TEPKİ ÇEKEN KARAR

Trump Kudüs kararını açıkladı

Mine Bozkurt

Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "ABD Başkanı Donald Trump’ı, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini, İsrail’in kuruluşunun 70. yıl dönümünde başkentimize taşıma kararından dolayı tebrik ediyorum. Bundan daha büyük hediye yok. En adil ve en doğru hamle. Teşekkürler dost." ifadelerine yer verdi. ABD makamlarından ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu. Trump’ın kararına dünya genelinde başkentlerden eleştiri ve kınamalar yükselmişti. Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmişti.Doğu Kudüs’ü 5 Haziran 1967’de işgal eden İsrail, 1980’de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980’de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail’in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs’ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv’de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs’ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump’ın hamlesiyle Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel KuruluEnda ABDEnin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmişti.geçtiğimiz aralık ayında, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı'na, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim" açıklaması yapmıştı.Trump, dünyanın kilitlendiği Kudüs açıklaması öncesi kabine toplantısında zaten kararının ne olacağını ortaya koyan bir açıklamada bulunmuştu."Bunun çok geç kalınmış bir hamle" olduğunu savunan Trump, "Birçok başkan bir şeyler yapacağını söyledi ama artık cüret mi yoksa fikirlerini değiştirdiklerinden mi bir şey diyemiyorum, bir şey yapmadılar" dedi.Karara Ortadoğu ve Avrupa'dan onlarca ülke tepki gösterdi.