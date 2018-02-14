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ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı ''Zeytin Dalı' oldu

ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla resmen 'Zeytin Dalı’ Caddesi oldu

14 Şubat 2018, Çarşamba 20:40
ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı ''Zeytin Dalı' oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayı olağan toplantısının son oturumunu bu akşam gerçekleştirdi. 

ZEYTİN DALI CADDESİ OLDU


Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, Meclis, Ankara Çankaya’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının ‘Zeytin Dalı’ Caddesi olarak değiştirilmesini tüm partilerin ve bağımsız Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul etti. 

Kararın ardından belediyeye bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri yeni adres tabelalarını caddeye takacak. Artık resmi yazışmalarda da caddenin adı ‘Zeytin Dalı’ olarak kullanılacak. 

GÜLEN İSİMLİ CADDE VE SOKAKLAR DEĞİŞTİ


 Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan bir kararla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşısı Fethullah Gülen’in ismini çağrıştırması nedeniyle Başkent’te ‘Gülen’ isimli 7 cadde ve sokağa ‘Vatan, diriliş, bayrak, kayı ve hilal gibi farklı isimler verildi.

FAHRETTİN PAŞA SORUNU


 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613. sokağın ismini “Fahreddin Paşa Sokağı” olarak değiştirmişti.

Mustafa Tuna açıkladı! ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı Zeytin Dalı oluyor Mustafa Tuna açıkladı! ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı Zeytin Dalı oluyor


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