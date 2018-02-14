ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı ''Zeytin Dalı' oldu

ZEYTİN DALI CADDESİ OLDU

GÜLEN İSİMLİ CADDE VE SOKAKLAR DEĞİŞTİ

FAHRETTİN PAŞA SORUNU

Mustafa Tuna açıkladı! ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı Zeytin Dalı oluyor

Mine Bozkurt

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayı olağan toplantısının son oturumunu bu akşam gerçekleştirdi.Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, Meclis, Ankara Çankaya’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının ‘’ Caddesi olarak değiştirilmesini tüm partilerin ve bağımsız Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul etti.Kararın ardından belediyeye bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri yeni adres tabelalarını caddeye takacak. Artık resmi yazışmalarda da caddenin adı ‘Zeytin Dalı’ olarak kullanılacak.Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan bir kararla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşısı’in ismini çağrıştırması nedeniyle Başkent’te ‘Gülen’ isimli 7 cadde ve sokağa ‘Vatan, diriliş, bayrak, kayı ve hilal gibi farklı isimler verildi.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce de’nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613. sokağın ismini “” olarak değiştirmişti.