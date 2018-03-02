ABD çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirdi

3'ER ALTERNATİF ÖNERİLMİŞTİ

Senim Tanay

’ın açıklmamasına göre,ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak. ABD’ye yönelik büyük çelik ihracatçıları arasında Türkiye de bulunuyor.ABD Ticaret Bakanlığı'nın yaklaşık 2 hafta önce Beyaz Saray'a sunduğu raporda hem çelik hem de alüminyum ithalatını azaltmak için 3'er alternatif önerilmişti.için önerilen alternatiflerden ilki, tüm ülkelerden ithal edilen çelik ithalatına en az yüzde 24 ek gümrük vergisi getirilmesiydi. 2'nci alternatif ise Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Mısır, Kosta Rika ve Türkiye'nin oluşturduğu 12 ülkeye en az yüzde 53 ek gümrük vergisi ile diğer tüm ülkelerin çelik ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulamasını içeriyordu. Raporda ayrıca, tüm ülkelere 2017'de ithal ettiklerinin yüzde 63'ü düzeyinde kota getirilmesi teklif edilmişti.ithalatına ilişkin tavsiyelerde ise tüm ülkelere en az yüzde 7,7 ek gümrük vergisi getirilmesi birinci alternatif olarak sunulmuştu. Çin, Hong Kong, Rusya, Venezuela ve Vietnam'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 23,6 ek gümrük vergisi getirilmesiyle diğer tüm ülkelere ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulanması 2'nci alternatif olarak önerilmişti. Tüm ülkelere 2017'de ithal ettikleri alüminyumun yüzde 86,7'si düzeyinde kota getirilmesi ise 3'üncü alternatif olmuştu.