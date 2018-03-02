ABD çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ithal ettikleri çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaklarını açıkladı

02 Mart 2018, Cuma 09:48
ABD çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirdi
Trump’ın açıklmamasına göre, ABD ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak. ABD’ye yönelik büyük çelik ihracatçıları arasında Türkiye de bulunuyor.

3'ER ALTERNATİF ÖNERİLMİŞTİ

ABD Ticaret Bakanlığı'nın yaklaşık 2 hafta önce Beyaz Saray'a sunduğu raporda hem çelik hem de alüminyum ithalatını azaltmak için 3'er alternatif önerilmişti. 

Çelik için önerilen alternatiflerden ilki, tüm ülkelerden ithal edilen çelik ithalatına en az yüzde 24 ek gümrük vergisi getirilmesiydi. 2'nci alternatif ise Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Mısır, Kosta Rika ve Türkiye'nin oluşturduğu 12 ülkeye en az yüzde 53 ek gümrük vergisi ile diğer tüm ülkelerin çelik ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulamasını içeriyordu. Raporda ayrıca, tüm ülkelere 2017'de ithal ettiklerinin yüzde 63'ü düzeyinde kota getirilmesi teklif edilmişti. 

Alüminyum ithalatına ilişkin tavsiyelerde ise tüm ülkelere en az yüzde 7,7 ek gümrük vergisi getirilmesi birinci alternatif olarak sunulmuştu. Çin, Hong Kong, Rusya, Venezuela ve Vietnam'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 23,6 ek gümrük vergisi getirilmesiyle diğer tüm ülkelere ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulanması 2'nci alternatif olarak önerilmişti. Tüm ülkelere 2017'de ithal ettikleri alüminyumun yüzde 86,7'si düzeyinde kota getirilmesi ise 3'üncü alternatif olmuştu. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD Ukrayna'ya silah satacak

ABD Ukrayna'ya silah satacak
Carles Puigdemont başkan adaylığından çekildi

Carles Puigdemont başkan adaylığından çekildi
Japonya'nın sifon ve taharet musluğu sembolleri dünya standartlarında

Japonya'nın sifon ve taharet musluğu sembolleri dünya standartlarında
İran'da futbol maçına gitmek isteyen 35 kadına polis engeli

İran'da futbol maçına gitmek isteyen 35 kadına polis engeli
Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal’deki Türk firmaların şantiyelerini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal’deki Türk firmaların şantiyelerini gezdi
ABD'den Rusya'ya gözdağı: Tam bir şekilde hazırız

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Tam bir şekilde hazırız
Lewis Hine'in Amerika'yı değiştiren fotoğrafları

Lewis Hine'in Amerika'yı değiştiren fotoğrafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhuriyet Sarayı’nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhuriyet Sarayı’nda
Exxon, Rusya ile ortaklıktan çekiliyor

Exxon, Rusya ile ortaklıktan çekiliyor
İngiltere'de bazı ev sahipleri çaresiz kadınlardan kira yerine seks istiyor

İngiltere'de bazı ev sahipleri çaresiz kadınlardan kira yerine seks istiyor