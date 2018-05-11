ABD: Çin ile görüşmelerde ilerleme var

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin ile görüşmelerde ilerleme sağladıklarını belirterek "Bir ticaret açığı azaltımı konseptini kabul ettiklerini düşünüyorum" dedi

ABD: Çin ile görüşmelerde ilerleme var
CNBC'ye konuşan Wilbur Ross, "Bir ticaret açığı azaltımı konseptini kabul ettiklerini düşünüyorum. Soru, ticaret açığının ne kadar azaltılacağı ve bunun nasıl yapılacağı" dedi. "Çin'e bize daha az satış yapmalarını söylemeye karşıyım, biz onlara hangi ürünleri daha fazla satabileceğimizi öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.
 
Amerikalı ve Çinli yetkililer, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hu'nun gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyareti görüşmek için bugün bir araya gelecek.
 
Amerikalı yetkililerin verdikleri bilgiye göre, bugünkü toplantı hem ABD heyetinin geçtiğimiz hafta Çin'de yaptığı yüksek seviyeli ticari görüşmelerin devamı niteliğinde olacak, hem de Lui He'nin Washington ziyaretinin hazırlıkları görüşülecek.
 
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in baş ekonomi danışmanı olan Liu He'nin gelecek nafta Washington'a geleceğini teyit etti.

AA


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