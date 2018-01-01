ABD'de 2018'in ilk silahlı saldırısı

Nazlı Erdol

basınında yer alan bilgilere göre olay'ninbölgesinde yaşandı. Gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşında olduğu, şüphelinin saldırı tüfeğiyle annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 kişiyi öldürdüğü belirtildi.Diğer 2 kişinin de bir genç kız ve yetişkin bir erkek olduğu açıklandı ancak şüpheliyle yakınlık dereceleri belirtilmedi.Monmouth Savcılığı 4 kişinin ölümüyle ilgili olayla ilgili soruşturma başlattığını ve aile içi bir olay olduğunu düşündüklerini açıklayarak halka yönelik bir tehdit olmadığını belirtti.Saldırının sebebi ise henüz bilinmiyor.