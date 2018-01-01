ABD'de 2018'in ilk silahlı saldırısı

ABD'nin New Jersey kentinde ülkenin yeni yıldaki ilk silahlı saldırısı meydana geldi. Silahlı bir kişi 4 kişiyi öldürdü

ABD'de 2018'in ilk silahlı saldırısı
ABD basınında yer alan bilgilere göre olay New Jersey'nin Long Branch bölgesinde yaşandı. Gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşında olduğu, şüphelinin saldırı tüfeğiyle annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Diğer 2 kişinin de bir genç kız ve yetişkin bir erkek olduğu açıklandı ancak şüpheliyle yakınlık dereceleri belirtilmedi.

Monmouth Savcılığı 4 kişinin ölümüyle ilgili olayla ilgili soruşturma başlattığını ve aile içi bir olay olduğunu düşündüklerini açıklayarak halka yönelik bir tehdit olmadığını belirtti.

Saldırının sebebi ise henüz bilinmiyor.
 
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