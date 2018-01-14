ABD’de aşırı hızlı araç binanın ikinci katına girdi

Kaliforniya
eyaletinin Santa Ana
kentinde, aşırı hız yapan bir araç takla atarak bir binanın ikinci katında bulunan diş hekimliği ofisine girdi.
KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza esnasında diş hekimliği ofisinin kapalı olduğu bildirildi.
BİNADA YANGIN ÇIKTI
Santa Ana polis merkezinden yapılan açıklamada, kaza sonrasında binada yangın çıktığı, Orange County itfaiye merkezi görevlilerince yangının kısa sürede kontrol altına alındığı duyuruldu.
Mine Bozkurt