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ABD’de aşırı hızlı araç binanın ikinci katına girdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentinde meydana gelen ilginç trafik kazasında, iki kişinin yaralandığı açıklandı

ABD’de aşırı hızlı araç binanın ikinci katına girdi
Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentinde, aşırı hız yapan bir araç takla atarak bir binanın ikinci katında bulunan diş hekimliği ofisine girdi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI


Kazada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza esnasında diş hekimliği ofisinin kapalı olduğu bildirildi.


 

BİNADA YANGIN ÇIKTI


Santa Ana polis merkezinden yapılan açıklamada, kaza sonrasında binada yangın çıktığı, Orange County itfaiye merkezi görevlilerince yangının kısa sürede kontrol altına alındığı duyuruldu.
 
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