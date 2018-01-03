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ABD'de aşırı soğuklar can aldı

ABD'nin özellikle doğu kıyıları ile kuzeydoğu bölgesinde etkisini gösteren aşırı soğuk hava nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de aşırı soğuklar can aldı
ABD Ulusal Hava Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD, son yılların en soğuk kışlarından birini yaşıyor.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, şu ana kadar en az 16 kişinin aşırı soğuk hava dalgasıyla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

YILLAR SONRA BİR İLK

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Maine eyaletinden, güneydoğusundaki Florida'ya kadar doğu kıyısındaki bazı eyaletlerde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan aşırı soğuk hava sebebiyle Florida'nın bazı kentlerine yıllar sonra ilk kez kar yağdığı bildirildi.

Eyaletin Tallahassee kentine 1989'dan bu yana ilk kez kar yağarken, bölgede uzun yıllar sonra kar gören Amerikalıların şaşkınlıkları sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.

YENİ BİR FIRTINA BEKLENİYOR

ABD ile Kanada sınırında yer alan ünlü Niagara Şelalelerinin bazı bölümlerinin de donmasına neden olan aşırı soğuk hava dalgasının bir hafta daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu eyaletlerinde sıfırın altında seyrederken ülkedeki soğuklara, perşembe günü doğu kesimleri etkileyecek yeni bir fırtınanın da ekleneceği açıklandı.

AA

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