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ABD'de bir adamın spor yaparken AirPods'u patladı

ABD’de bir AirPods kullanıcısı kulaklıklarından bir tanesinin patladığını söyledi. Jason Colon isimli kullanıcı yerel bir haber kanalına röportaj vererek olayı anlattı

ABD'de bir adamın spor yaparken AirPods'u patladı
Jason Colon, spor yaparken Airpods’unun sağ tarafından beyaz bir duman çıktığını belirtti. Bir egzersiz ekipmanının üzerine bırakıp yardım istemeye giden adam geri döndüğünde kulaklığın tamamen patladığını belirtti.


APPLE AIRPODS SAHİPLERİNİN DİKKATİNE


Yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, AirPods’un patlama anını görmediğini ancak kızardığını ve alev hasarının görülebildiğini söyledi. Colon, kulaklık o anda kulağında olmadığı için şanslı olduğunu belirterek diğer AirPods sahiplerine de dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Daha önce Avustralya’da bir kablosuz kulaklığın uçuş sırasında patladığına dair bir haber yapılmıştı ancak o kulaklığın markası Apple değildi. Bu yaşanan olay AirPods’la ilgili ilk vaka diyebiliriz. Apple’dan bir sözcü iddiayı ciddiye aldıklarını ve bu konuyu araştıracaklarını söyledi.


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