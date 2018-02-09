ABD'de bir adamın spor yaparken AirPods'u patladı



APPLE AIRPODS SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

Can Hakman

Jason Colon, spor yaparken’unun sağ tarafından beyaz bir duman çıktığını belirtti. Bir egzersiz ekipmanının üzerine bırakıp yardım istemeye giden adam geri döndüğünde kulaklığın tamamen patladığını belirtti.Yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada,’un patlama anını görmediğini ancak kızardığını ve alev hasarının görülebildiğini söyledi. Colon, kulaklık o anda kulağında olmadığı için şanslı olduğunu belirterek diğer AirPods sahiplerine de dikkatli olmalarını tavsiye etti.Daha önce’da bir kablosuz kulaklığın uçuş sırasında patladığına dair bir haber yapılmıştı ancak o kulaklığın markasıdeğildi. Bu yaşanan olay AirPods’la ilgili ilk vaka diyebiliriz.’dan bir sözcü iddiayı ciddiye aldıklarını ve bu konuyu araştıracaklarını söyledi.