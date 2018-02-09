ABD’de bir çocuk oyun makinesinin içinde mahsur kaldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Titusville kentinde bir çocuk oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı
 

09 Şubat 2018, Cuma 22:22
ABD’de bir çocuk oyun makinesinin içinde mahsur kaldı
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Titusville kentinde akılalmaz bir olay yaşandı.

GİRDİĞİ YERDEN ÇIKAMADI


Kayda alınan görüntülerde Meyson isimli çocuk, para atıp kendi şansını deneyerek oyuncaklara sahip olmak yerine direk makinenin üstüne çıkarak oyuncakların arasına girdi.

Ancak makinenin içinden girdiği gibi çıkamadı.


 

KURTARMA EKİPLERİ GELDİ


Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerinde kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, mahsur kalan küçük Meyson’ı, makinenin içinden kurtardı. Yetkililer, çocuğun yaralanmadığını bildirdi.
 


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