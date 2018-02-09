ABD’de bir çocuk oyun makinesinin içinde mahsur kaldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Titusville kentinde akılalmaz bir olay yaşandı.
GİRDİĞİ YERDEN ÇIKAMADI
Kayda alınan görüntülerde Meyson isimli çocuk, para atıp kendi şansını deneyerek oyuncaklara sahip olmak yerine direk makinenin üstüne çıkarak oyuncakların arasına girdi.
Ancak makinenin içinden girdiği gibi çıkamadı.
KURTARMA EKİPLERİ GELDİ
Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerinde kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekipleri, mahsur kalan küçük Meyson’ı, makinenin içinden kurtardı. Yetkililer, çocuğun yaralanmadığını bildirdi.
Mine Bozkurt