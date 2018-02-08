ABD’de bir haftada 3. tren kazası

ABD’de Washington’dan Boston’a 200 kilometreden fazla hızla hareket eden ulusal demiryolu şirketi Amtrak’a ait Acela Express yolcu treni ikiye bölündü. Bu kaza bir hafta içindeki 3. tren kazası oldu

ABD’de bir haftada 3. tren kazası
New York Post’un aktardığına göre, Washington’dan Boston’a giden ve 200 kilometreden fazla hızla seyreden bir yolcu treni Maryland eyaletinde ikiye bölündü.

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayın sebebinin trendeki teknik bir arıza olduğu aktarıldı.

Kaza sırasında trende 52 yolcu vardı. Ancak trenin vagonların birleştiği körük bölgesinden bölündüğü kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir kaynak “Kaza sırasında birileri diğer vagona geçmeye çalışıp ölebilirdi” dedi.

Amtrak şirketine ait ve Güney Carolina’dan New York’a giden bir tren pazar günü başka bir trene çarmıştı. Olayda iki kişi ölmüştü. Bu kazadan dört gün önce de ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi Parti’den üyelerini taşıyan bir tren Virginia’da bir çöp kamyonuna çarpmıştı. Kamyondaki bir kişi ölmüştü. Ayrıca aralık ayında da şirkete ait bir başka tren Tacoma kenti yakınlarında raydan çıkmıştı, olayda en az 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ağız kopuzu ve vahşi doğa sesleriyle dinleyicileri büyülüyor

Ağız kopuzu ve vahşi doğa sesleriyle dinleyicileri büyülüyor
ABD'de bir pastacı eşcinsel çifte düğün pastası yapmayı reddetti, mahkeme bu karara destek verdi

ABD'de bir pastacı eşcinsel çifte düğün pastası yapmayı reddetti, mahkeme bu karara destek verdi
ABD'de fakirlerin vücudu karaborsaya düştü

ABD'de fakirlerin vücudu karaborsaya düştü
Trump'ın kıdemli danışmanlarından biri istifa etti

Trump'ın kıdemli danışmanlarından biri istifa etti
İnanılmaz olay.. Kendi torununu doğuran kız!

İnanılmaz olay.. Kendi torununu doğuran kız!
Ukrayna'da yeni akım: Parkta spor

Ukrayna'da yeni akım: Parkta spor
Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu

Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu
Yoğun kar yağışı nedeniyle Eyfel Kulesi kapatıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Eyfel Kulesi kapatıldı
98 yaşındaki anne 80 yaşındaki oğluna bakıyor

98 yaşındaki anne 80 yaşındaki oğluna bakıyor
İsveç'in en soğuk günü!

İsveç'in en soğuk günü!
104 yaşındaki kadından uzun yaşamın sırrı: Diyet kola

104 yaşındaki kadından uzun yaşamın sırrı: Diyet kola