ABD'de bir kadın mini etek giyebilmek için sağ bacağını kestirdi

Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki kadın, sağ bacağının çirkin olduğunu ve mini etek giyemediğini ileri sürerek bacağını kestirdi

ABD'de bir kadın mini etek giyebilmek için sağ bacağını kestirdi
Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki Kristy Wimberly isimli kadın sağ bacağı çirkin olduğu için hiç mini etek giymediğini ileri sürerek bacağını kestirdi.

 
ÇOCUKKEN AMELİYAT OLDU

 
6 yaşındayken omurilik tümörü teşhisi konulan Wimberly'nin ameliyat sırasında sinirlerini zarar geldiği için sağ ayağı sol ayağı gibi büyümedi.


BACAĞI YÜZÜNDEN MİNİ ETEK GİYEMEDİ

 
Wimberly, sağ bacağını sol bacağının uzunluğuna getirmek için 19 farklı ameliyat geçirdi ancak sonuç alamadı. Okul hayatı boyunca arkadaşları tarafından dalga geçildiği için hep pantolon giymek zorunda kalan genç kadın geçirdiği her ameliyattan sonra sandalyeye mahkum olduğunu ve enfeksiyon kaptığını söyledi.


 

BACAKLARINI KESTİRDİ

 
Wimberly, 2017 yılında bacaklarını kestirdi. Kesilen bacağı yerine protez takılan kadın, artı daha mutlu olduğunu ve istediği şekilde giyinebildiğini söyledi.
 

BİR DAHA PANTOLON GİYMEYECEK

 
Eski fotoğraflarına bakarken hiç bir şekilde pişmanlık duymadığını söyleyen kadın yirmi yıldır giymek zorunda olduğu pantolonları bir daha hiç giymeyeceğini söyledi.


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