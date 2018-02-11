ABD'de dehşet! Bütün ailesini öldürdü!

Cumartesi günü yerel saatle 20.40'ta üst üste ihbarlar alan Kentucky
Eyalet Polisi, siyah bir otomobilin peşine düştü. Alarma geçen polis, kısa bir süre sonra Paintsville
şehrinde bir apartman kompleksinde bulunan aracın Joseph Nickell
adına kayıtlı olduğunu belirledi. Kentucky Polisi Paintsville'de üç ve Johnson şehrinde iki olmak üzere toplam beş ceset buldu.
Nickell'in annesi ve babasını daha sonra da Paintsville'deki kız arkadaşı ve annesini öldürerek intihar ettiği öğrenildi.
Paintsville Şerifi Dwayne Price
olayla ilgili yaptığı açıklamada cinayetleri çılgınlık olarak niteleyerek, "Olayda dört masum kurban tespit edildi. Fail daha sonra yaşamına son verdi. 34 yıldır kanun adamı olarak çalışıyorum. Bu şimdiye kadar gördüğüm en rahatsız edici şiddet eylemlerinden biri" dedi.
Nickell'in birden fazla Facebook
sayfası bulunduğu tespit edilirken, profiline İsrail bayrağı koyduğu ve Başkan Donald Trump
'ın hayranı olduğu ortaya çıktı. Nickell'in İslamofobik Facebook
mesajları ise dikkat çekti.
İHA
Nazlı Erdol