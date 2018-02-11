ABD'de dehşet! Bütün ailesini öldürdü!

Nazlı Erdol

Cumartesi günü yerel saatle 20.40'ta üst üste ihbarlar alanEyalet Polisi, siyah bir otomobilin peşine düştü. Alarma geçen polis, kısa bir süre sonraşehrinde bir apartman kompleksinde bulunan aracınadına kayıtlı olduğunu belirledi. Kentucky Polisi Paintsville'de üç ve Johnson şehrinde iki olmak üzere toplam beş ceset buldu.Nickell'in annesi ve babasını daha sonra da Paintsville'deki kız arkadaşı ve annesini öldürerek intihar ettiği öğrenildi.Paintsville Şerifiolayla ilgili yaptığı açıklamada cinayetleri çılgınlık olarak niteleyerek, "Olayda dört masum kurban tespit edildi. Fail daha sonra yaşamına son verdi. 34 yıldır kanun adamı olarak çalışıyorum. Bu şimdiye kadar gördüğüm en rahatsız edici şiddet eylemlerinden biri" dedi.Nickell'in birden fazlasayfası bulunduğu tespit edilirken, profiline İsrail bayrağı koyduğu ve'ın hayranı olduğu ortaya çıktı. Nickell'in İslamofobikmesajları ise dikkat çekti.