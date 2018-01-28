ABD'de eğitime katılan Avustralyalı savaş uçağı alev aldı!

Bakanlığın açıklamasında, ABD
'nin Nevada
eyaletinde gerçekleştirilen askeri eğitim sırasında EA-18G Growler
tipi savaş uçağının alev aldığı, ancak olayda ciddi bir yaralanma meydana gelmediği belirtildi.
Hava üssü ise olayın uçağın kalkışı esnasında gerçekleştiğini belirterek, "Uçağın kalkışı iptal etmesi gerekiyordu ancak o esnada alev aldı. Personel güvende" ifadelerini kullandı. Nellis Hava Üssü
'nün açıklamasında kazanın gerçekleştiği savaş uçağının Avustralya
'ya ait olduğunun belirtilmemiş olması dikkat çekti.
Kırmızı Bayrak Talimi, ABD
, Avustralya
ve İngiltere
'yi kapsayan havadan havaya savaş eğitimi olarak biliniyor.
Nazlı Erdol