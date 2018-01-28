ABD'de eğitime katılan Avustralyalı savaş uçağı alev aldı!

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait EA-18G Growler savaş uçağının ABD'deki Nellis Hava Üssü'nde gerçekleştirilen Kırmızı Bayrak Talimi sırasında alev aldığı bilgisi, Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı
 

ABD'de eğitime katılan Avustralyalı savaş uçağı alev aldı!
Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen askeri eğitim sırasında EA-18G Growler tipi savaş uçağının alev aldığı, ancak olayda ciddi bir yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

Hava üssü ise olayın uçağın kalkışı esnasında gerçekleştiğini belirterek, "Uçağın kalkışı iptal etmesi gerekiyordu ancak o esnada alev aldı. Personel güvende" ifadelerini kullandı. Nellis Hava Üssü'nün açıklamasında kazanın gerçekleştiği savaş uçağının Avustralya'ya ait olduğunun belirtilmemiş olması dikkat çekti.

Kırmızı Bayrak Talimi, ABD, Avustralya ve İngiltere'yi kapsayan havadan havaya savaş eğitimi olarak biliniyor.
 


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