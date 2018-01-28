ABD'de eğitime katılan Avustralyalı savaş uçağı alev aldı!

Nazlı Erdol

Bakanlığın açıklamasında,'nineyaletinde gerçekleştirilen askeri eğitim sırasındatipi savaş uçağının alev aldığı, ancak olayda ciddi bir yaralanma meydana gelmediği belirtildi.Hava üssü ise olayın uçağın kalkışı esnasında gerçekleştiğini belirterek, "Uçağın kalkışı iptal etmesi gerekiyordu ancak o esnada alev aldı. Personel güvende" ifadelerini kullandı.'nün açıklamasında kazanın gerçekleştiği savaş uçağının'ya ait olduğunun belirtilmemiş olması dikkat çekti.Kırmızı Bayrak Talimi,ve'yi kapsayan havadan havaya savaş eğitimi olarak biliniyor.