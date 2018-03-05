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ABD’de Galatasaray Balosu

Galatasaray’da geleneksel olarak düzenlenen ABD Balosu yapıldı. Şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahne aldığı gecede, Tilki’ye imzalı Bafetimbi Gomis forması verildi.

ABD’de Galatasaray Balosu
Galatasaray’da geleneksel olarak düzenlenen ABD Balosu yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre New Jersey eyaletinde gerçekleştirilen baloya 600 davetli katıldı.

Gecede Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuların mesajları davetlilere iletildi.

Şarkıcı Aleyna Tilki ve Ersay Üner’in sahne aldığı gecede, Aleyna Tilki’ye, Galatasaray Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Can Erbesler tarafından imzalı Bafetimbi Gomis forması verildi.

Gomis’in attığı gollerden sonra Türk Telekom Stadı’nda şarkısı çalan Tilki, "Umarım mayıs sonuna kadar şarkılarım Türk Telekom Stadı’nda sıkça çalınır." ifadesini kullandı.

AA


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