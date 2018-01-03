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ABD'de Hakan Atilla'nın 'hatalı yargılama' itirazı ikinci kez reddedildi

New York'ta tutuklu yargılanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın "hatalı yargılama" itirazı ikinci kez reddedildi.

ABD'de Hakan Atilla'nın 'hatalı yargılama' itirazı ikinci kez reddedildi
ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu yargılanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın "hatalı yargılama" nedeniyle mahkemeye yaptığı itiraz ikinci kez reddedildi.

Savunma makamı, 19 Aralık'ta Atilla'nın çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soruya itiraz etmiş ve mahkemeye ikinci kez "hatalı yargılama" yapıldığı gerekçesiyle dilekçe sunmuştu.

İtiraz dilekçesinde Atilla'nın avukatları savcılığın çapraz sorgusunda "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman Zeki Canıtez tarafından hazırlanan raporu sunduğunu", bu raporun deliller arasında yer almamasına rağmen jüri önüne getirildiğini ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini savunmuştu.

Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığı ve çapraz sorgusu sırasında sanıktan bu rapora ilişkin soruyu cevaplaması istenmediği gerekçesiyle "hatalı yargılama" itirazını yine kabul etmedi.

Savunma makamının FETÖ mensubu, firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye yaptığı hatalı yargılama" itirazları da reddedilmişti.
 

JÜRİ KARAR İÇİN TEKRAR TOPLANIYOR


Bu arada, Atilla'nın tutuklu yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için bugün tekrar toplanıyor.

Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara verilmiş ve 3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı. 

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