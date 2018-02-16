ABD'de iki sevgili birbirlerine aynı anda sürpriz evlilik teklifi yaptı

ABD'de iki sevgilinin birbirlerinden habersiz bir şekilde aynı anda evlilik teklif ettiği, an akrabaları tarafından kameraya çekildi

16 Şubat 2018, Cuma 08:38
ABD'de iki sevgili birbirlerine aynı anda sürpriz evlilik teklifi yaptı
Teksaslı Tori, evlilik teklifi yapacağını sevgilisinin annesiyle paylaşırken sevgilisi Berkley'nin de aynısını yaptığından haberi yoktu.

BBC Newsbeat'e konuşan 20 yaşındaki güzel sanatlar öğrencisi Tori, sevgilisinin annesi için "Resmen bize tuzak kurmuş" dedi.

İki gencin evlilik tekliflerinin videosu internette hızla yayılırken 15 Şubat itibariyle 5 milyon defa izlendi.

Berkley'yle ilişkilerinin bir yıldır sürdüğünü anlatan Tori, ailelerinde eşcinsel ilişki yaşayan ilk kişiler olduklarını söylüyor:

"Berkley'nin ailesi bizim en büyük destekçimiz oldu.



"Ama benim ailem durumu kabul etmekte biraz zorlandı. Ailemdeki ilk eşcinselim.

"Berkley'in annesine 'Bir kuyumcuya gidip kızına bir yüzük almış olabilirim' dediğimde 'Bunun olması gerekiyordu' diye cevap verdi."

Ve böylece evlilik teklifi için hazırlıklar başladı.

Tori evlilik teklifini ise şöyle anlatıyor:

"Washington'da Berkley'nin ailesini ziyarete gittik ve bir oyun gecesi düzenledik. Orada amcaları, teyzeleri, kardeşleri, annesi ve en yakın arkadaşları vardı. Yaklaşık 20 kişiydik.

"Pictionary oynarken o büyülü an yaşandı.

"Videomuzun viral olduğunu görmek gerçekten çılgınca!"

Fakat Berkley'nin kuzeni videoyu Twitter'a koydu ve yalnızca birkaç gün içinde 5 milyondan fazla kişi videoyu izledi.

Çift, düğün tarihi olarak 27 Eylül 2019'u belirledi.

Peki bekarlığa veda partisi olacak mı?

"Her şeyi birlikte yapacağız" diyor Tori coşkuyla:

"Bir kadınla birlikte olmanın en sevdiğim yanı bu: Aynı zamanda birbirimizin en yakın arkadaşıyız ve her şeyi birlikte yapıyoruz."


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