ABD'de kırmızı alarm

Beyaz Saray'da kırmızı alarm verildi. Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi tarafından gelen silah sesleri üzerine, alarma geçildi

03 Mart 2018, Cumartesi 20:59
ABD'de kırmızı alarm
İçerde yaşananlar ise olay anında Beyaz Saray'da bulunduğu belirtilen bir gazetecinin attığı tweetle ortaya çıktı. Söz konusu gazeteci, tweetinde "Şimdi birisinin vurulduğunu gördüm" ifadesini kullandı.


TRUMP İÇERDE Mİ?


Kırmızı alarm, Beyaz Saray'da herkesin olduğu yerde kalmasını emrediyor, giriş çıkışları da engelliyor. başkan Trump'ın içeride olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'ı korumakla yükümlü gizli servis, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi yakınında kendisini silahla yaralayan bir kişiye müdahale ettiklerini duyurdu.

 


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