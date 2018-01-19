ABD'de kriz kapıda

ABD’de kongredeki bütçe krizi nedeniyle Trump yönetimi zor duruma düştü. Bu gece yarısına kadar anlaşma sağlanmazsa, devlet daireleri yarın sabah erken saatlerde kapatılacak ve memurlar maaş alamayacak

ABD'de kriz kapıda
Hükümetin kapanmasını önleme konusunda ilerleme kaydedilmemesi sonucu karşılıklı suçlamalara dönüşen görüşmeler tamamıyla kilitlendi. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından yapılan açıklamalarda anlaşmanın sağlanmasının zor bir olanak olduğu, devletin kurumlarının sabah erken saatlerde kapanma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

Kongre, 8 bin genç göçmeni sınır dışı edilmekten korumak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen göçmenlere yasal statü sağlayan Obama döneminde çıkartılan DACA programı ve Meksika sınırına yapılması planlanan duvar ve göçmenler için yasal düzenleme konusunda kesin bir dille anlaşamadıkları ve görüşmelerin halen sürdürüldüğü açıklandı.


EN AZ 60 OY GEREKİYOR


Senatoda Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 49 sandalyesi bulunuyor. Devletin kapanmasını önleyecek nihai oylamada en az 60 oy gerekiyor. Siyasi uzmanlar, Kongre’de bir anlaşmaya varılamaması halinde, bunun etkilerinin Amerikalı tarafından ciddi şekilde hissedileceğini belirtiyorlar.
 


ÇOK SAYIDA DEVLET DAİRELERİ ETKİLENECEK


Tarım, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı ve Dışişleri, İçişleri Bakanlığı’ndan Pentagon ve Adalet Bakanlığına kadar uzanan federal kurumların faaliyetlerini azaltması durumunda kalacak. Devletin kapanmasıyla daha çok sayıda devlet dairelerinin etkileneceği belirtildi.
 

KAMU GÖREVLİLERİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

 
Posta hizmetinin ve ulusal güvenlik ile kamu güvenliğiyle alakalı hükümet faaliyetlerinin süreceğini ancak federal çalışanların maaşlarının gecikeceğini, yüz binlerce kamu görevlisinin ücretsiz izne çıkarılacağını, ulusal parkların, ofis binalarının kapanacağını, yaşlılar, gaziler, kadınlar, çocuklar ve işletmelere sunulan hizmetlerin aksayacağını belirtiliyor.


'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'


Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Temsilciler Meclisi, bu gece Hükümet Finansman Kanun Tasarısı'nın geçmesi gerekiyor. Ülkemiz için çok önemli. Askerlerimizin ihtiyacı var" şeklinde açıklama yapmıştı.

İHA


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