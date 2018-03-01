ABD'de lisede öğretmen ateş açtı

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede sınıfta barikat kuran öğretmen, müdür sınıfa girmeye kalkınca pencereye ateş açarken; olayın, ABD Başkanı Trump'ın "öğretmenlere silah verilmesi" önlemi konusundaki tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor

ABD'de lisede öğretmen ateş açtı
ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede sınıfta barikat kuran öğretmen, müdür sınıfa girmeye kalkınca pencereye ateş açtı.

Yetkililer, Dalton Lisesi'nde görev yapan 53 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni Jesse Randal Davidson'ın, kendisini bir sınıfa kapattığını ve kimsenin sınıfa girmemesi için barikat kurduğunu açıkladı.

Okul müdürünün içeri girmeye çalışması üzerine Davidson'ın pencereye ateş açtığını belirten yetkililer, bunun üzerine öğrencilerin panikle olay yerinden kaçtığını söyledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Öğretmenin, polis memurlarıyla yarım saat süren pazarlıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Davidson'ın silah taşımasının ve ateş açmasının nedeni henüz bilinmiyor.

Öğretmenin, teröristçe tehdit ve eylemler dahil ağır ceza gerektiren saldırının yanı sıra 5 suçlamayla daha karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Olayın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki okul saldırısından sonra alınacak önlemler arasına "öğretmenlere silah verilmesini" dahil etme planı konusundaki tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

Trump, Florida'daki saldırının ardından ABD'de kitlesel silahlı saldırılarını önleyebilmek için alınabilecek tedbirler arasında "silah alım yaşının yükseltilmesi", "öğretmenlere silah verilmesi" ve "daha yoğun güvenlik kontrolleri" gibi başlıkları öncelediklerini açıklamıştı.

15 Şubat'ta Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un Stoneman Douglas Lisesi'ne düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü.


AA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrika'daki 5 bin yıllık mumyalarda dövme bulundu

Afrika'daki 5 bin yıllık mumyalarda dövme bulundu
Çekya neresi? Çekya haritası nerede? Çekya ne demek?

Çekya neresi? Çekya haritası nerede? Çekya ne demek?
Spotify için halka arz başvurusu

Spotify için halka arz başvurusu
Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifa etti

Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifa etti
İngiltere'de yaşayan 4 çocuk annesi emekli öğretmen Deborah Hodge'nin çıplak hayatı

İngiltere'de yaşayan 4 çocuk annesi emekli öğretmen Deborah Hodge'nin çıplak hayatı
Reuters: Kuzey Kore lideri Kim ile babası, Batı ülkelerine seyahat için Brezilya pasaportları kullandı

Reuters: Kuzey Kore lideri Kim ile babası, Batı ülkelerine seyahat için Brezilya pasaportları kullandı
Dondurucu soğuklar Balkanlar'da can aldı

Dondurucu soğuklar Balkanlar'da can aldı
Lavrov'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması

Lavrov'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması
Erdoğan Moritanya'da resmi törenle karşılandı

Erdoğan Moritanya'da resmi törenle karşılandı
Rus hackerlardan Almanya’ya siber saldırı

Rus hackerlardan Almanya’ya siber saldırı
Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıkta 'öbür dünyadan' gelen mesaj bulundu

Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıkta 'öbür dünyadan' gelen mesaj bulundu