ABD'de lisede öğretmen ateş açtı

Nazlı Erdol

'nineyaletindeki bir lisede sınıfta barikat kuran, müdür sınıfa girmeye kalkınca pencereye ateş açtı.Yetkililer,nde görev yapan 53 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni'ın, kendisini bir sınıfa kapattığını ve kimsenin sınıfa girmemesi için barikat kurduğunu açıkladı.Okul müdürünün içeri girmeye çalışması üzerine Davidson'ın pencereye ateş açtığını belirten yetkililer, bunun üzerine öğrencilerin panikle olay yerinden kaçtığını söyledi.Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Öğretmenin, polis memurlarıyla yarım saat süren pazarlıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.Davidson'ın silah taşımasının ve ateş açmasının nedeni henüz bilinmiyor.Öğretmenin, teröristçe tehdit ve eylemler dahil ağır ceza gerektiren saldırının yanı sıra 5 suçlamayla daha karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.Olayın,'ın Florida'daki okul saldırısından sonra alınacak önlemler arasına "öğretmenlere silah verilmesini" dahil etme planı konusundaki tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.Trump,'daki saldırının ardından ABD'de kitlesel silahlı saldırılarını önleyebilmek için alınabilecek tedbirler arasında "silah alım yaşının yükseltilmesi", "öğretmenlere silah verilmesi" ve "daha yoğun güvenlik kontrolleri" gibi başlıkları öncelediklerini açıklamıştı.15 Şubat'taeyaletine bağlıkentinde 19 yaşındaki'unne düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü.