Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

ABD'de maruldaki koli basili yüzünden ilk kez bir kişi öldü!

ABD'nin California eyaletinde maruldaki koli basili (e.coli) yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Yuma, Arizona bölgesinden olmadığı sürece hiçbir yerden marul satın almamaları konusunda insanları uyardı
 

ABD'de maruldaki koli basili yüzünden ilk kez bir kişi öldü!
Geçen aylarda ABD'de koli basili salgını yüzünden uzmanlar marul tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştı. 

İngiliz gazete Independent'ta yer alan habere göre; California'da koli basili yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. 

Yetkililer, Yuma, Arizona bölgesinden olmadığı sürece hiçbir yerden marul satın almamaları konusunda insanları uyardı. 

ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 25 eyalette toplam 121 kişinin hastalandığını açıkladı. Ülke çapında gıda zehirlenmesi salgınına neden olan koli basiliye bağlı olarak ilk kişi öldü.

Yetkililer cuma gününden bu yana en az üç farklı eyalette (Massachusetts, Utah ve Kentucky) daha hastalığın meydana geldiğini duyurdu. 

Yetkililer, insanları Yuma, Arizona bölgesi dışından marul satın almaması konusunda ısrarla uyardı. 


KOLİ BASİLİ HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?


Koli basili, karın ağrısı, bulantı kusma ve kanlı ishalle seyreden ciddi enfeksiyonlara neden olur. Koli basilinin yüzlerce çeşidinden birkaç tanesi gıdalar ve sular ile bulaşan salgınlara yol açar. 


KOLİ BASİLİ NASIL BULAŞIR?


Koli basili genellikle hayvanlardan insanlara bulaşır. 

Az pişmiş sığır etleri, özellikle hamburger,
Kirli su,
Kirli su veya gübreyle kirlenmiş sebze ve meyve,
Pastörize olmamış süt ve süt ürünleri,
Sığırlar ile uğraşan kişiler risk altındadır. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ürtiker bahar aylarında vuruyor (Ürtiker nedir?)

Ürtiker bahar aylarında vuruyor (Ürtiker nedir?)
Yaşamın ilk döneminde annesiz kalmak yetişkin beynini etkiliyor

Yaşamın ilk döneminde annesiz kalmak yetişkin beynini etkiliyor
Ani gelişen şişlik ve ağrılar bacağı tehdit ediyor

Ani gelişen şişlik ve ağrılar bacağı tehdit ediyor
Mehmet Öz'e Amerikan Türk Cemiyeti'nden ödül

Mehmet Öz'e Amerikan Türk Cemiyeti'nden ödül
'10 kişiden dokuzu kirli hava soluyor'

'10 kişiden dokuzu kirli hava soluyor'
Canan Karatay'dan olay yaratacak ramazan tavsiyesi: Tuzlu su için

Canan Karatay'dan olay yaratacak ramazan tavsiyesi: Tuzlu su için
Kadınlarda astım sıklığı daha yüksek

Kadınlarda astım sıklığı daha yüksek
Son umut geldikleri Türkiye'de şifa buldular

Son umut geldikleri Türkiye'de şifa buldular
Yanlış hareketler omurgayı erken yaşlandırıyor

Yanlış hareketler omurgayı erken yaşlandırıyor
Kahve zayıflamaya yardımcı oluyor mu? İşte kahve hakkında bütün merak edilenler

Kahve zayıflamaya yardımcı oluyor mu? İşte kahve hakkında bütün merak edilenler
İngiltere'de meme taraması skandalı: Kanserden ölmüş olabilirler

İngiltere'de meme taraması skandalı: Kanserden ölmüş olabilirler