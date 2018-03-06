ABD'de okullara elektrik engeli

Nazlı Erdol

'de geçen hafta etkili olanvenedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde enerji hatlarının hasar görmesi, çok sayıda okulda eğitime ara verilmesine yol açtı.'de dün gece başlayan ve gün boyu etkili olan kar yağışıveeyaletlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Her iki eyalette devlet dairelerinin ve okulların kötü hava koşulları yüzünden tatil edildiği açıklandı.Geçen hafta, kar yağışı ve soğuk hava şiddetli rüzgarla birlikteeyaletlerinde enerji hatlarında oluşan arızalar nedeniyle elektrik kesintilerinin halen giderilemediği belirtildi. Yetkililer, 1.5 milyon kişiye elektrik verilemediğini ve bazı bölgelerdeki arızaların devam ettiği gerekçesiyle eğitime ara verildiğini duyurdu.Yetkililerin yaptıkları açıklamada, enerji hatlarındaki çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğü en kısa sürede okulların tekrardan açılacağı belirtiliyor.